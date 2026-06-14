Зеленский лично поздравил Трампа с Днём рождения: о чём ещё говорили по телефону лидеры государств

В воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он, в частности, поздравил его с днем рождения.

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Подробности разговора президент Украины рассказал в Telegram. Отмечается, что стороны также обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги.

"Только что провел замечательную беседу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я поздравил его с Днем рождения, и мы довольно подробно обсудили много ключевых вопросов, среди которых, конечно же, мир", – говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что пожелал Дональду Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по прекращению войны России против Украины. Также он поблагодарил его за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине.

"Важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin до Patriot", – подчеркнул президент Украины.

Он также рассказал, что обсудил с Дональдом Трампом то, что может помочь приблизить мир сейчас.

"Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни. Спасибо!" –, резюмировал свое сообщение Владимир Зеленский.

Напомним, что 14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Учитывая высокую государственную должность, он ведет насыщенную публичную жизнь и часто общается с представителями СМИ, из-за чего почти никогда не выпадает из внимания общественности. В последнее время "горячей" темой для обсуждений стало именно здоровье американского лидера, ведь немало экспертов выдвигали различные предположения относительно его болезней.

Ранее стало известно о том, что во вторник, 16 июня, во Франции встретятся президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Оба примут участие в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Бен.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 июня бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал положительным моментом то, что переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой на данный момент приостановлен. Он пояснил, что это оставляет Украине больше пространства для самостоятельных действий.

– 8 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Они выразили готовность максимально активно работать в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины.

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