США пригрозили выйти из части оборонных механизмов НАТО: при каком условии

Правительственные представители США на закрытой встрече в Вашингтоне на этой неделе сообщили европейским делегациям, что Америка может выйти из части оборонных координационных механизмов НАТО, если партнеры не достигнут заметного прогресса в установленный срок. Разговор состоялся во время совещания сотрудников Пентагона, которые занимаются политикой в отношении Альянса, и представителей нескольких государств Европы. По словам источников, дедлайн в 2027 году рассматривается как реальный рубеж, который должен показать, насколько Европа готова укреплять собственную оборону.

Об этом заявили собеседники издания Reuters, которые были ознакомлены с ходом закрытых дискуссий и согласились говорить на условиях анонимности. Один из источников пояснил, что беспокойство в Конгрессе США также растет, ведь часть американских политиков считает позицию Пентагона сигналом о потенциальных изменениях в роли США в НАТО. В то же время в материале упомянуто, что представители Альянса отмечают: европейские союзники таки начали активнее брать ответственность на себя, хотя оценивать временные рамки непросто.

Рост давления

По информации собеседников, Пентагон дал понять, что Вашингтон не доволен нынешним темпом наращивания оборонных возможностей в Европе после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. И хотя тема не новая, напряжение в диалоге будто стало более ощутимым.

Звучали и скептические замечания относительно того, как именно США планируют оценивать прогресс. Ведь речь идет о широком спектре обычных оборонительных мощностей – от живой силы до ракетных систем. Часть этих возможностей не может быть компенсирована простыми закупками. К примеру, американская разведка, наблюдение и другие технологические возможности остаются критически важными, особенно в условиях войны в Украине.

Некоторые европейские чиновники прямо называли срок в 2027 году нереалистичным. И не только потому, что нужно значительно увеличить расходы на оборону. У Европы есть еще одна острая проблема – задержки в производстве вооружения. Сроки поставки многих нужных систем достигают лет. В этом, кстати, есть ирония: США призывают союзников покупать больше американского оружия, но даже самые популярные образцы не могут быть доставлены быстро.

И здесь возникает определенное противоречие. Часть чиновников в Вашингтоне придерживается мнения, что американская роль в Европе вообще должна быть уменьшена. Другие, наоборот, боятся, что резкие движения только ухудшат единство НАТО.

Европейские вызовы

В ЕС напоминают, что к 2030 году континент должен стать способным к самостоятельной обороне. Нужно закрыть пробелы в сфере ПВО, дронов, киберобороны и боеприпасов. Но даже эта цель кажется довольно амбициозной, а к 2027 году – тем более. Страны ЕС уже увеличили бюджеты, но темпы роста производства все равно отстают от ожиданий.

Участники встречи в Вашингтоне услышали от американской стороны довольно прямой сигнал: если Европа не успеет выполнить обязательства до 2027 года, Соединенные Штаты могут выйти из части координационных механизмов НАТО. Это не означает выход из самого Альянса, но для оборонной архитектуры Европы такой шаг стал бы ощутимым ударом. Ведь именно этими механизмами обеспечивается обмен данными, согласование оперативных решений и скорость реакции в кризисных ситуациях.

Вашингтон, как отмечают источники, хочет видеть реальное движение в том, чтобы европейские страны взяли на себя большую ответственность в обычной обороне. Речь идет о значительных ресурсах: войска, системы вооружения, разведку, транспорт, логистику. За последние годы Европа действительно увеличила оборонные бюджеты, но комплекс американских возможностей – от спутниковой разведки до систем раннего предупреждения – невозможно заменить быстро. И даже там, где возможно техническое дооснащение, нехватка производственных мощностей создает узкие места.

Также отмечалось, что в вопросах обороны США часто ссылаются на позицию администрации Дональд Трамп, которая годами настаивала: союзники должны платить больше и делать больше. Однако даже в пределах Вашингтона нет единства относительно того, что именно должно произойти в 2027 году. Возможно, это лишь один из вариантов, сформированный в Пентагоне, но все же озвученный как ориентир.

Между политикой и реальностью

Европейские чиновники в разговорах с журналистами не скрывают беспокойства. Они отмечают, что замена ряда американских возможностей требует времени, которого просто не хватает. К этому добавляются и политические нюансы. Например, в некоторых странах оборонные расходы растут, но инфраструктура для производства сложных систем еще не восстановлена до уровня, необходимого для быстрого масштабирования.

Ситуация осложняется и тем, что США уже несколько раз демонстрировали колебания в собственной политике в отношении НАТО. На президентской кампании 2024 года Дональд Трамп критиковал европейских партнеров и даже говорил, что допустил бы агрессию против тех, кто не тратит достаточно на оборону. Но во время саммита НАТО в июне он, наоборот, хвалил союзников за решение увеличить оборонные расходы до 5 процентов ВВП. Такие резкие изменения риторики лишь добавляют неопределенности.

Между европейскими ожиданиями и американскими требованиями образуется определенная асимметрия. Европа говорит, что готова платить больше, а США отвечают, что этого мало, потому что нужны не только деньги, но и индустриальные возможности. Но все равно эта дискуссия выглядит неизбежной, ведь мировая безопасность сегодня очень зависит от того, кто и как берет ответственность.

