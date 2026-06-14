Мои скромные предложения к плану армейских реформ:

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1. Отмените 90% служебных расследований. Упростите на 90% те, которые останутся — и вообще уберите этот бумажный маразм из боевых батальонов и рот, которые в принципе этим не должны заниматься.

Далее текст на языке оригинала.

2. Спростіть процедуру списання втраченого в бою майна так, щоб вона не затягувалась на роки. 98% паперів, які там фігурують — порожня маячня, яка існує бо якийсь полковник совєцького генштабу придумав так робити в умовному 1951 році, і всі досі так роблять.

3. Скасуйте 90% усіх журналів — вони не мають жодного сенсу і ведуться лише на випадок, якщо приїде якась комісія.

4. За чотири роки в армії я не чув жодної іншої думки про все вище перераховане (від солдата до генерала) — що це маразм, який давно треба скасувати і забути.

Також дозвольте перехід з тилових частин у бойові без дозволу командира.

Реформи підтримую, вірю що все вдасться.