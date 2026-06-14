"Как вы здесь живете?"

Видео дня

Фраза, после которой хочется ответить в стиле алкаша из дома напротив. Используя богатство языка, с душой.

Далее текст на языке оригинала.

Не знаю чому, але в моїй стрічці кілька останніх тижнів вилазять пости й відео, головний сенс яких виглядає наступним чином.

"Приїхала у відпустку. У Львові витрачаю стільки ж грошей, як і в Америці. Як тут люди живуть?"

Оскільки в Америці я також жила, мені відверто смішно від цих коментарів. США – країна, з якої Голлівуд та вміла пропаганда зробили рай на землі. Насправді – навпаки. Принаймні особисто для мене. Вже вибачайте фанати цієї країни. Але притомна людина розуміє, львівські ціни на оренду, продукти, сферу краси й квитки на різноманітні заходи дивно порівнювати з американськими.

"Ось в Іспанії прибиральниця із зарплатнею у 1300 євро може дозволити собі орендувати будиночок під Барселоною, купити автомобіль і взагалі це дуже почьотна работа".

Це я не видумую. Є баришня, яка постійно ділиться своїми враженнями про те, як прекрасно бути прибиральницею в Іспанії. Не знаю як у Барселоні, звісно, але у Валенсії цих грошей вистачить на оренду кімнати, харчі, оплату мобільного й транспорту. Може ще разік на педикюрчик за 35 євро вистачить сходити.

"Нєт, ми своєго будущего уже в Українє не відім. Будем здесь адаптіроваться".

Це моє любіме) Мене щиро дивує, коли закордоном чую, як українці обсирають країну, в якій жили всього кілька років тому. Особливо неприємно, коли ці розмови ведуться з іноземцями. Миттю Оксанка з села під Кропивницьким стає такою вже європейською панянкою, що пальцем в ср*ці не нащупаєш. Як на мене, то саме так і виглядає меншовартість. Коли свого не знаєш і не хочеш знати, а в чуже вчепився, бо "якось оно прєстріжнєй".

Поки писала цей текст в стрічці з’явилось новеньке: "Я в Португалії, можу щось собі позволити, те що не позволяла в Україні… я говорю тільки за себе".

Баришня розповідає про те, як тепер може їздити загорЯти на океан. А коли жила в Україні, не могла на море в Одесу з’їздити. Господи, як це все розвидіти?

Скажіть, вам у стрічці подібне вилазить (іншого слова не підберу) час від часу? Чи це тільки мене Бог наказав за мій довгий язик?

Не знаю шо там з будущім, але у мене гарний букет з маминого саду. Оце справжня розкіш)