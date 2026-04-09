'Трамп откровенно разочарован НАТО': Рютте раскрыл детали разговора в Белом доме. Видео

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

Об этом Марк Рютте сообщил в интервью телеканалу CNN. По словам генсека НАТО, переговоры с Трампом были "откровенными и открытыми".

Рютте отметил, что понимает позицию американского президента, поскольку не все страны Европы предоставили необходимые базы, логистическую поддержку и разрешения на использование воздушного пространства во время операции США против Ирана.

В то же время Рютте подчеркнул, что большинство европейских союзников выполнили взятые на себя обязательства. Он сообщил, что коалиция, в которую вошли более 30 государств, провела встречу военных руководителей для планирования действий по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Рютте также объяснил поддержку американо-израильской операции против Ирана риском наступления "момента Северной Кореи", когда реагировать было бы поздно. По его словам, ядерный потенциал Ирана представляет экзистенциальную угрозу для Израиля и всего Ближнего Востока.

После встречи Трамп опубликовал сообщение в Truth Social, в котором заявил, что НАТО не поддержало США в момент необходимости и что подобная ситуация может повториться. Также он призвал "помнить о Гренландии", назвав ее "большим, плохо управляемым куском льда".

Напомним, в Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Там заявили, что союзники по НАТО"повернулись спиной" к американцамв сложные времена и не прошли проверку.

