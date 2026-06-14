Зеленский подколол "друзей" Путина, которые подсовывают ему фальшивые данные: сеть взорвалась мемами

После заявления Владимира Зеленского о документах, которые попадают на стол Владимиру Путину, в соцсетях появилась волна мемов с отредактированными фотографиями президента Украины. Пользователи начали создавать сатирические "разведывательные отчеты", высмеивая качество информации, которую российскому руководству могут подавать его подчиненные.

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О появлении мемов сообщают украинские пользователи соцсетей после публикации обращения президента Украины Владимира Зеленского. Основой для шуток стали фотографии, на которых глава государства демонстрирует листы с якобы аналитическими материалами о внутренней ситуации в России.

В своем обращении Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине получать важную информацию и поддерживает разведывательные операции.

Ведь украинские спецслужбы проанализировали документы, поступающие российскому руководству, и пришли к выводу, что даже в этих материалах фиксируется ухудшение общественных настроений в РФ.

На обнародованных фотографиях президент держит листы с графиками и прогнозами относительно уровня поддержки Владимира Путина, роста протестных настроений и перспектив партии "Единая Россия". Именно эти кадры стали шаблоном для многочисленных фотопародий.

В сети пользователи начали массово заменять содержание документов на шуточные сообщения, выдуманные отчеты и абсурдные прогнозы. Среди популярных вариантов – — фейковые рейтинги, пародийные справки, юмористические "верификации" аккаунтов и даже бытовые шутки, якобы адресованные Кремлю.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что внутри РФ растет недовольство российским диктатором Владимиром Путиным, промежуточного пика оно может достичь уже в сентябре, когда в России должны состояться выборы в Госдуму. Между тем в регионах усиливаются протестные настроения, поэтому давление на Кремль будет только расти.

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