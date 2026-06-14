Мирные переговоры между Украиной и РФ обсудят на саммите G7: что известно

На саммите G7, который состоится во Франции с 15 по 17 июня, одной из ключевых тем могут стать мирные переговоры об окончании войны между Украиной и Россией.

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По предварительным данным, политики будут рассматривать модель с привлечением Украины, России, США и стран Европы. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Новая попытка переговоров

В немецком правительстве рассказали, что саммит "Группы семи", который состоится с 15 по 17 июня во французском Эвиане, станет площадкой для обсуждения мирных переговоров. Европейские политики считают, что "сегодня Украина находится в новой позиции силы, а Россия не может победить военным путем".

Также немецкие политики подчеркнули, что усугубление экономических проблем в РФ открывают новое окно возможностей для дипломатии и завершения российской агрессии.

"Ее экономика испытывает трудности. Поэтому впервые может медленно открываться окно возможностей для дипломатии. Об этом совещались в Лондоне на встрече. Итого они сформулировали пять основных пунктов, которые также будут обсуждаться в Эвиане с президентом Трампом", – рассказал источник.

Роль Америки в переговорах

Также немецкие источники рассказали, что на саммите G7 хотят понять, насколько позиции страны Европы и Соединенных Штатов приближены. Они подчеркнули, что сейчас самый сложный вопрос состоит в том, кто будет говорить от имени Европы в переговорах.

"Мы считаем, что вероятнее всего в случае реальных мирных переговоров формат будет "Украина, Россия, США и Европа". Самый сложный вопрос – кто говорит от Европы. Пока нет окончательного ответа. Нужна одновременно эффективность и легитимность. Эффективность означает: не слишком большой формат. Легитимность означает тесную координацию с Украиной, США и ЕС", – сказал источник.

При этом источник сомневается, что будут достигнуты договоренности между странами G7 и Украиной о новой инициативе мирных переговоров.

Напомним, бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог обрадовался, что переговорный процесс между Украиной, США и Россией в настоящее время фактически приостановлен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что представители европейских стран намерены добиться от президента США Дональда Трампа поддержки для мирных переговоров с Россией. Европейские лидеры намерены использовать встречу с американским лидером на саммите "Большой семерки".

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