"Самая страшная картина в жизни": блогер Данилец впервые раскрыл подробности жуткого ДТП, в которое попал с маленьким сыном

Украинский блогер и бодибилдер Сергей Данилец рассказал, что произошло в тот день, когда он попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на люксовом автомобиле Aston Martin DB12 вместе со своим маленьким сыном Максимом. По словам фитнес-тренера, он не ехал по дороге на небольшой скорости, однако из-за того, что трасса была мокрой после дождя, при попытке перестроиться в другую полосу потерял контроль над спорткаром, и его начало раскручивать.

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Как подчеркнул блогер, незадолго до инцидента он совершил поворот и не почувствовал явных признаков того, что что-то может пойти не так. Подробности ДТП он раскрыл в Instagram.

"Я не суперпилот, не супергонщик, но базовые навыки у меня есть. Дорога была очень мокрой. Я развернулся, машину немного занесло. Стабилизация была включена, и я прекрасно понимал, что это выровняет машину. Занести машину в такой поворот просто прикольно. Машина выравнивается, спокойно едем. Я нажал примерно на треть газа, слушаю музыку, расслабленный. Смотрю, сначала машина немного не цепляется, но еду прямо и все выравнивается. Только хочу перестроиться, ее резко бросает и раскручивает. Я до сих пор не понял, что произошло. На полосу, может, наехал", – сказал блогер.

По словам Сергея Данильца, в момент ДТП он больше всего переживал за сына. Блогер пытался придержать рукой мальчика, который находился на пассажирском сиденье. Автомобиль врезался в отбойник, но, к счастью, никто не пострадал.

"Я просто смотрел на сына, держал его рукой, пытался как-то... Это самая страшная картина в жизни. Я этого, наверное, никогда не забуду. Нас бросило в отбойник. Удар был не сильный, потому что скорость была небольшая. Я пытался открыть сыну пассажирскую дверь, но она заблокирована. Я взял его на руки, выломал водительскую дверь, она тоже была заблокирована. Мы выходим, все хорошо", – отметил фитнес-тренер.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Когда произошло ДТП

Первой о страшной аварии сообщила жена блогера, участница шоу "Супермама" Анастасия Данилец в своих социальных сетях. Она рассказала, что вечером 12 июня муж с сыном поехали за продуктами на спорткаре, но из-за последствий непогоды попали в ДТП. Тогда Анастасия Данилец подчеркнула: ее супруг не пытался дрифтовать, в подтверждение чего опубликовала видео инцидента.

К счастью, ни Сергей Данилец, ни Максим серьезно не пострадали. В результате аварии был разбит Aston Martin DB12, который, по словам супругов, стоил 350 тысяч долларов.

Стоит отметить, что это не первая авария, в которую попадает фитнес-тренер. В июне 2023 года он вылетел с проезжей части в Печерском районе Киева на своем BMW. Водитель врезался в бетонный столб, после чего был госпитализирован. Вскоре после инцидента жена Сергея Данильца подтвердила, что именно он был за рулем.

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