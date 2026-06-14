Страна площадью в половину Киева – главная сенсация ЧМ по футболу. Что нужно знать о Кюрасао

Впервые в истории на чемпионат мира прибудет настоящая экзотика – Кюрасао. Маленькая, амбициозная сборная смогла зацепиться за дефицитные места от КОНКАКАФ и теперь сможет сыграть на уровне с Бразилией, Германией или Австралией. OBOZ.UA рассказывает о карибском чуде и как к нему приложились Нидерланды.

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Кюрасао преодолело едва ли не самый напряжённый отбор на Мундиаль

Кюрасао понадобилось провести 10 игр, чтобы попасть на ЧМ. Они ни разу не проиграли, набили 28 мячей и пропустили лишь 5. Конечно, среди соперников в отборе в Северной и Центральной Америке была такая футбольная экзотика, как Гаити, Аруба, Барбадос, Тобаго и Бермуды. Но что вы знаете о кюрасайском футболе? Вот-вот. А это первое для карибского острова участие в финальной стадии мирового первенства.

Главной угрозой была Ямайка, заруба была до последнего. У них длинная история личных противостояний, когда-то Кюрасао переиграло эту страну в финале Карибского кубка. Но на отборе молниеносная домашняя победа 2:0 и удержанная ничья в решающей игре подарили лидерство в 1 балл и выход на первый в мире Чемпионат мира. Это была действительно драма: ямайцы несколько раз попали в штангу, гол Кюрасао отменили из-за офсайда. Каждой из команд нужна была победа – но выход на ЧМ произошел при счете 0:0.

Чудо имени Адвоката

У руля этой сборной Дик Адвокат – известный в прошлом нидерландский специалист, когда-то руководивший ПСВ и сборной Нидерландов. 78-летний тренер имеет на полке не так много трофеев, за последние 45 лет он выиграл только 14 кубков. Но этот выход из Кюрасао на ЧМ – самое большое и, пожалуй, главное достижение для коуча как для футбольного специалиста.

Фактически весь отбор прошел под его эгидой. Адвокат возглавляет сборную с января 2024-го, это для него восьмая в карьере национальная команда. Его все знают, а игроки говорят, что на поле они теперь действуют качественнее, понимают куда пасовать и как биться за победу. Именно он собрал футболистов, которых теперь называют лучшими вторыми нидерландцами.

Где находится Кюрасао?

Сначала надо немножко поговорить о том, где находится это микроскопическое государство. Кюрасао (в оригинале Kòrsou) – это вообще не страна, скорее самостоятельное административное образование неподалеку Южной Америки. Они появились на политической карте в 2010-м, когда получили независимость от Нидерландских территорий. Общая площадь островов – 444 квадратных километра, это чуть больше города Днепр, как три Одессы или как половина Киева. На острове можно насчитать 151 тысячу человек, при этом 93% из них живет в столице, городке Виллемстад.

Европейцы сюда добрались где-то 500 лет назад, тогда моряки во время длительных путешествий болели цингой из-за нехватки витамина С. Цинизм, но реальность – больных португальских или испанских моряков оставили на острове. Когда корабль снова зашел в эти земли, оказалось, что некоторые их экс-друзья выздоровели, способствовали этому множество фруктов, которые помогали пополнить запасы витамина С. Остров получил название Ilha da Curação, то есть буквально – Остров исцеления.

Сегодня страна Кюрасао известна фантастически удобным климатом, сотнями видов кактусов, алоэ и портами для океанских лайнеров. Зарабатывают они на закупке нефти и продаже нефтепродуктов, а еще на офшорных делах. А теперь о них узнали еще и как о футбольной команде. Действительно, произошло некое спортивное исцеление – молодежь присоединяется, чтобы стать известными. Но зачем?

Кто там играет и за какую идею?

Кюрасао – это оффшор еще и для футболистов. Там много нидерландцев вспоминают свои корни. На сегодня в составе много именно коренных кюрасайцев. Самые дорогие из сборной играют в Европе: Чон (4.5 млн евро) в "Шеффилде", Хансен (4) в "Мидлсбро", Обиспо (4) в ПСВ, а Бакуна (2.2) в "Газишехире". Британский легионер Бакуна рассказывал ВВС, что пошел в Кюрасао, чтобы сыграть со своим старшим братом Леандро, который является капитаном. При том, что ранее почти самый дорогой представитель команды был в юниорах европейской сборной. Все для того, чтобы семья видела их вместе. Но есть и более прагматичная причина:

В то время мои шансы играть за сборную Нидерландов, реально говоря, были небольшими. Я видел много игроков моего возраста, которые уже играли за сборную Нидерландов, но у меня не было шанса получить вызов, поэтому выбор был принят быстро – играть за Кюрасао - Джуниньо Бакуна, игрок сборной Кюрасао

Кюрасао принимает всех, недаром их называют "Голубая семья". А успех последних 10 лет может вдохновить и молодых нидерландцев играть за такую далекую, но исключительно эксклюзивную заокеанскую страну. От этого маленькая и некогда застенчивая сборная пополняется футболистами, прошедшими академию ПСВ, "Аякса", АЗ, "Фейеноорда" и других. На таком фундаменте они залетели в первую сотню рейтинга ФИФА. Это феноменальный успех для коллектива, который появился всего 15 лет назад. Тогда даже GTA V не вышла, спорт был просто не готов к такой команде на Мундиале.

Оставили далеко позади даже Кабо-Верде

Кюрасао стали самыми маленькими по территории среди участников основной части Чемпионата мира. Это на годы вперед, потому что 444 квадратных километра больше, чем просто экзотика. По населению тоже есть абсолютный рекорд.

Ранее самой маленькой на ЧМ была Исландия в 2018-м, когда приехала писать историю, едва имея 300 тысяч человек, ее футболисты параллельно были поварами, водителями, менеджерами, учителями... По этому параметру Кабо-Верде пополнила общий список в октябре прошлого года, и чуть позже появилась самая маленькая карибская страна. Праздник Кюрасао – праздник всего футбола. И если о маленьких дебютантах могут многое говорить обидного (как было и для Лиги чемпионов), то здесь надо обратить на них особое внимание. Группа интересная: Германия, Кот-д'Ивуар и Эквадор. Поэтому не надо забывать об идейном и профессиональном наполнении островной сборной, это будет непростой и очень мотивированный участник Мундиаля.