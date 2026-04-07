'Пока, пока': Трамп объяснил причину раскола между США и НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и альянсом.

Об этом пишет CNN. Трамп сделал соответствующее заявление во время пресс-конференции в понедельник, 6 апреля, накануне запланированного визита в Белый дом генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

Во время общения с журналистами Трамп сказал, что напряжение в отношениях с союзниками началось после того, как он предложил установить контроль США над Гренландией – автономной территорией Дании.

"Если хотите знать правду, все началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят отдавать ее нам. И я сказал: "Пока, пока", – заявил американский президент.

Раскол между США и НАТО растет

Заявление прозвучало на фоне растущих споров между США и союзниками по альянсу относительно войны против Ирана и накануне запланированного визита в Белый дом генсека НАТО Марка Рютте.

После отказа Испании, Великобритании и Франции в использовании США своих баз и воздушного пространства во время войны против Ирана, Трамп пообещал пересмотреть членство США в Альянсе. Причиной такого шага он назвал нежелание европейских государств присоединиться к операции по разблокированию Ормузского пролива на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

В своем заявлении глава Белого дома назвал НАТО "бумажным тигром". Он также заявил, что разочарован позицией партнеров по Альянсу и считает трансатлантический союз неэффективным и нефункциональным.

По его словам, союзники не демонстрируют должной поддержки и в Белом доме больше не считают Европу надежным партнером в сфере обороны.

"У нас были очень плохие союзники в НАТО. Надеюсь, они нам никогда не понадобятся. Я думаю, они нам не понадобятся", – заявил Трамп.

Ожидается, что во время предстоящего визита Марка Рютте в Белый дом стороны обсудят напряженность в отношениях между США и НАТО, а также дальнейшую координацию действий в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с 8 по 12 апреля будет находиться с визитом в США. Он встретится с американским президентом Дональдом Трампом, а также с государственным секретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Гегсетом.

