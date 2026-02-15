Игорь Богачевский: ученый украинского происхождения, который помог американским астронавтам вернуться с Луны на Землю

В освоении космоса принимало участие много украинцев. Одни из них – например, как Сергей Королев – известны больше, о значительной роли других мы только начинаем узнавать. К ним относится американский ученый украинского происхождения Игорь Богачевский. Он участвовал в разработке ядерной программы США, закодированной под названием "проект Манхэттен", работал над созданием авиа- и ракетостроения, но вошел в историю мировой науки прежде всего как ученый, благодаря которому американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин благополучно вернулись с Луны на Землю.

Видео дня

В соответствии с разработанной им "функцией Богачевского" были рассчитаны сила и направленность воздушных потоков вокруг космических аппаратов – модуля, который доставил астронавтов с Луны на базу, орбитальную станцию "Аполлон-11", а затем успешного возвращения их самих на Землю. Сегодня без "функции Богачевского" невозможно осуществлять полеты не только космических кораблей, но и военной и гражданской авиации.

История семьи на фоне "Истории Равы-Русской"

Игорь-Орест Богачевский родился 7 сентября 1928 года в городе Сокаль Львовской области в семье адвоката, краеведа и писателя Данила Сильвестровича Богачевского. Окончив Галицкий университет, он прошел всю Первую мировую войну, в 1918-1921 годах служил в УГА – Украинской Галицкой армии. Защитив диссертацию и став доктором права, Данила Сильвестрович преподавал в разных учебных заведениях, из-за чего семья часто переезжала с места на место. Мать Игоря, Ростислава Богачевская (в девичестве – Нечай), происходившая из киевского козацкого рода, не только воспитывала троих детей – у Игоря было две сестры, Марта и Мария, – но и занимала активную гражданскую позицию – руководила уездным "Союзом украинок".

Игорь был болезненным и слабым ребенком, но благодаря отцу, который заставлял его закаляться и делать физические упражнения, довольно быстро окреп. Мальчик учился, причем одинаково хорошо, в гимназиях как с польским, так и с украинским языком преподавания, увлекался математичкой и занимался спортом, показывая хорошие результаты в легкой атлетике. В 1935 году Данила Сильвестрович получил место адвоката в городе Рава-Русская, где семья задержалась почти на десять лет. Позже отец Игоря напишет воспоминания о том времени – а заодно и истории города – в своей книге "История Равы-Русской".

Две ступени эмиграции

Вторая мировая война не обошла Богачевских стороной: родители и младшая сестра Марта оказались в немецком трудовом лагере, а Игоря с Марией вывезли на работу в Германию. Воссоединиться семье удалось только в 1944 году при помощи Красного Креста, после чего Богачевские эмигрировали в Германию – в город Ульм. Там Игорь-Орест учился в гимназии для украинских перемещенных лиц, после окончания которой вместе с родителями уехал в США.

Теплоход, на котором они плыли вместе с демобилизованными американскими солдатами, прибыл в Нью-Йорк в апреле 1948 года. В Новом Свете родителям все пришлось начинать с нуля, на свои прежние заслуги, образование и социальный статус, который был у них на родине, они рассчитывать не могли: отец работал в похоронном агентстве, мать, отказавшись от мечты стать писательницей, устроилась швеей на фабрику. Сам Игорь хватался за любую работу, лишь бы платили – в поисках заработка он объехал половину Америки. Когда пришло время службы в армии, он попал на Корейскую войну, был радистом – перехватывал радиопослания противника.

Вернувшись, Богачевский поступил в Нью-Йоркский университет на технический факультет, выбрав в качестве специализации свою любимую математику. Чтобы заплатить за учебу, он работал на самых тяжелых физически, но при этом низкооплачиваемых работах, летом трудился на строительстве автомобильных дорог. Университет Игорь окончил с отличием, получив диплом инженера и стипендию в Институте Куранта, где занимался теорией конформных отражений, математической физики и дифференциальных уравнений.

Работа на оборонный комплекс США

Свою научную карьеру Богачевский начал как математик, но в 1961 году, защитив докторскую диссертацию, перешел на работу в Департамент аэронавтики и астронавтики Нью-Йоркского университета, и с тех пор сферой его деятельности на сорок лет стал оборонный комплекс США. Среди его должностей – исследователь лаборатории Корнелльского университета в Баффало, ведущий научный сотрудник лаборатории Авко-Эверетт, член Правления телефонных лабораторий Белл в Мюррей-Хилл. Он также работал в создававшей атомную бомбу в засекреченной Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в Нью-Мехико, являвшейся частью знаменитого Манхэттенского проекта. С 1987 по 1993 год Богачевский был ведущим научным сотрудником технической группы отдела ракет корпорации Rockwell International, после чего вышел в отставку.

"Функция Богачевского"

Научные исследования Богачевского впечатляют: он занимался аэронавтикой, ядерной энергетикой и математическим моделированием ядерных ракетных двигателей, новыми системами оружия, усовершенствованием телефонных сетей. Игорь Данилович считается одним из первых исследователей космоса, главным достижением которого была разработка программы НАСА, связанной с полетом на Луну.

В этой работе Богачевский основывался на трудах и расчетах другого украинского ученого, полтавчанина Юрия Кондратюка, которые Игорь Данилович значительно усовершенствовал. При помощи выведенной им формулы конструкторы летательных аппаратов – как самолетов, так и межпланетных кораблей – получили возможность учитывать воздушные течения, которые могут как мешать, так и помогать движению; она получила название "функции Богачевского". Это изобретение сделало возможным полет на Луну, но самое главное – благополучное возвращение астронавтов на Землю. Без него их полет мог стать билетом в один конец. Игорь Данилович – автор более ста научных работ, лауреат многочисленных научных премий: имени Шевела, имени Саати, имени Е. Брайана, учрежденной британским Институтом материалов, минералов и горного дела. Но, пожалуй, самой важной для ученого стал почетный знак за работу над космическим проектом "Аполлон".

Недолгое личное счастье

О личной жизни Богачевского в основном известно из воспоминаний его младшей сестры, Марты Богачевской-Хомяк. 1969 год стал для ученого звездным как в науке (именно в это время им были сделаны самые важные его открытия, в том числе и "функция Богачевского"), так и в личной жизни: он женился на Марии Кебало. У супругов родилась дочь Соня, которую в семье обожали, но девочка заболела и умерла от рака мозга в возрасте девяти лет. Игорь и Мария, которые тяжело переживали случившееся, не смогли жить вместе и вскоре разошлись. Больше ученый не женился, детей у него не было.

"Великий отшельник"

Напряженная работа не давала Богачевскому думать о своем одиночестве, но, выйдя на пенсию, он заслужил репутацию "великого отшельника". Несмотря на любимые занятия – спорт (его увлечением были большой теннис и горные лыжи – спуск с главной горы лыжного центра Лос-Аламос был виден из его окна), чтение и переписка с редактором городской газеты, большую часть времени он проводил наедине с самим собой. Позже пришло объяснение его одиночеству – оно было вынужденным: так Игорь Данилович скрывал прогрессирующую болезнь Альцгеймера. В последние годы жизни Богачевский появлялся только на службах в католической церкви, прихожанином которой был. 3 февраля 2010 года выдающегося американского ученого украинского происхождения не стало. Игорь-Орест Богачевский похоронен на украинском кладбище святого Андрея в Саут-Баунд-Брук в Нью-Джерси.

Мечты о возвращении в Украину, которым не суждено было сбыться

Богачевский никогда не терял духовной связи со своей родиной. Он хорошо знал украинский язык, на котором не только разговаривал со своими родными или земляками, но и писал статьи в прессу – в Германии это были газеты для членов "Пласта", в США – украинские журналы, в последние годы жизни – статьи во львовских и киевских СМИ. Он хорошо знал классическую украинскую литературу, при этом особой его любовью были произведения Тараса Шевченко. По словам близких, Игорь Данилович мечтал вернуться в Украину, стать заведующим кафедрой физики во Львовском университете и купить домик в Карпатах. Но спустя десятилетия эмиграции он посетил свою родину только один раз, когда на склоне лет приезжал в Киев на съезд математиков.