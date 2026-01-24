В ЕС поставили под сомнение новую мирную инициативу Трампа в Газе: что происходит

Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за чрезмерной концентрации власти в руках президента США Дональда Трампа в рамках его новой инициативы в отношении сектора Газа, так называемого "Совета мира". Дипломаты указывают на "значительные риски", связанные с концентрацией полномочий в руках одного человека.

Также создание такой организации идет вопреки решению Совбеза ООН по сектору Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Что беспокоит Европу

В конфиденциальном анализе, подготовленном Европейской службой внешних действий и распространенном среди стран-членов ЕС, говорится, что устав "Совета мира" "вызывает серьезные вопросы относительно соответствия конституционным принципам" Евросоюза.

В документе также отмечается, что мандат "Совета мира" "вступает в противоречие" с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было принято в ноябре прошлого года.

О чем речь

Инициатива Трампа предусматривает, что он будет возглавлять "Совет мира" пожизненно. Сначала орган должен заниматься ситуацией в Газе, но впоследствии его полномочия планируют расширить на другие конфликты. При этом страны-участницы получают трехлетний мандат, а статус постоянного члена возможен только при условии взноса в размере одного миллиарда долларов.

Трамп заявил, что после полного формирования Совета он сможет "делать практически все", но сотрудничая с ООН, потенциал которой, по его словам, до сих пор не был полностью реализован.

В дипломатическом анализе ЕС также подчеркивается, что требование согласовывать уровень участия государства-члена с председателем совета является "неприемлемым вмешательством во внутреннюю автономию" стран.

Что предшествовало

Дональд Трамп отозвал приглашение на вступление в "Совет мира" для премьер-министра Канады Марка Карни. Причину своего решения он не объяснил, однако соответствующее сообщение президента в соцсетях появилось после того, как канадский политик вновь резко раскритиковал самого американского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Италии Джорджа Мелони обратилась к Дональду Трампу с просьбой изменить "конфигурацию" новосозданного "Совета мира". Тогда, убеждена она, ряд стран, включая Италию, смогут присоединиться к этой организации.

