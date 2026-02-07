Когда Трамп соберет первое заседание своего Совета мира: известна дата

Президент США Дональд Трамп собирается провести заседание лидеров Совета мира, чтобы обсудить вопрос о восстановлении сектора Газа. Первое совещание должно стартовать 19 февраля.

Об этом сообщает Axios. В то же время планы по проведению саммита пока находятся на начальной стадии и могут измениться.

Первое заседание Совета мира

Как сообщил изданию один из американских чиновников, Белый дом хочет использовать это заседание для продвижения реализации второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на ее восстановление.

"Это будет первое заседание Совета мира и конференция по сбору средств для восстановления Газы", – сказал американский чиновник.

В Белом доме комментариев пока не дают. Однако в пятницу, 6 февраля Белый дом обращался к десяткам стран, чтобы пригласить их лидеров и обсудить логистику. Они планируют провести встречу в Институте мира, который Трамп недавно переименовал в свою честь.

"Пока что ничего не подтверждено, но администрация планирует и начала выяснять, какие лидеры смогут принять участие", — сказал один источник.

Перед саммитом Трамп примет Нетаньяху

Дополнительно сообщается, что Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху 18 февраля, за день до запланированного собрания. Глава израильского правительства приглашение Трампа в Совет мира принял, но устав еще не подписывал.

Если израильский премьер примет участие в заседании Совета мира, это будет его первая публичная встреча с арабскими и мусульманскими лидерами со времени нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и войны в Газе.

Напомним, ранее Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за чрезмерной концентрации власти в руках президента США Дональда Трампа в рамках Совета мира. Дипломаты указывают на "значительные риски", связанные с концентрацией полномочий в руках одного лица, а также создание такой организации идет вопреки решению Совбеза ООН по сектору Газы.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Италии Джорджа Мелони обратилась к Дональду Трампу с просьбой изменить "конфигурацию" новосозданного "Совета мира". Тогда, убеждена она, ряд стран, включая Италию, смогут присоединиться к этой организации.

