Трамп призвал страны Ближнего Востока подписать "Соглашения Авраама" с Израилем в рамках сделки с Ираном: что это будет означать

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Саудовской Аравии, Катару, Пакистану, Турции, Египту и Иордании с призывом присоединиться к "Соглашениям Авраама" для нормализации отношений с Израилем. Заявление он сделал в понедельник на фоне переговоров о возможном соглашении между США и Ираном.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа пишет, что президент США хочет связать переговоры с Ираном с расширением "Соглашений Авраама". В сети Truth Social Трамп написал: "Я настоятельно прошу все страны немедленно подписать Соглашения Авраама". Он также добавил, что это станет "гораздо более историческим событием".

Трамп сообщил, что обсуждал этот вопрос с лидерами ряда государств в субботу. Он также заявил, что в случае подписания соглашения с Ираном страны Ближнего Востока могли бы стать частью "беспрецедентной мировой коалиции".

Reuters отмечает, что Пакистан уже отверг предложение Вашингтона. Представитель пакистанских сил безопасности заявил журналистам, что прекращение конфликта с Ираном и вопрос "Соглашений Авраама" "не взаимосвязаны и не могут быть связаны".

Чувствительная тема региона

По словам Трампа, одна или две страны могут иметь причины не присоединяться к договоренностям, но большинство государств "готовы и способны" поддержать такую инициативу. В то же время публичной реакции других стран, к которым обратился президент США, пока не было.

Особенно сложной ситуация остается для Саудовской Аравии. Королевство, где расположены Мекка и Медина, много лет придерживается позиции, что не признает Израиль без четкой дорожной карты по созданию палестинского государства. И этот вопрос там считают не только дипломатическим, но и вопросом безопасности.

Египет, Иордания и Турция уже имеют дипломатические отношения с Израилем. Но после начала войны в секторе Газа эти контакты стали значительно более напряженными. В некоторых странах региона недоверие к Израилю остается очень высоким из-за масштабов военной операции в Газе.

Детали переговоров

Трамп также заявил, что переговоры с Ираном "продвигаются хорошо", однако не уточнил, когда именно может быть достигнуто соглашение. Премьер-министр Израиля Benjamin Netanyahu публично не комментировал заявление американского президента.

Сенатор Линдси Грэм поддержал идею связать договоренности с Ираном с расширением "Соглашений Авраама". Он заявил, что это может стать "трансформационным" шагом для региона.

Впрочем, не все оценивают такую стратегию положительно. Директор иранского проекта International Crisis Group Ali Vaez сказал, что Трамп пытается представить соглашение с Ираном как продолжение "Соглашений Авраама". По его словам, "хрупкая сделка" вряд ли сможет стать основой нового порядка на Ближнем Востоке.

Напомним, "Соглашения Авраама" были заключены во время первого президентского срока Трампа в 2020 году. Тогда ОАЭ и Бахрейн согласились нормализовать отношения с Израилем. Позже к процессу также присоединились Марокко и Судан.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что Иран и Соединенные Штаты в очередной раз приблизились к подписанию мирного соглашения. В случае заключения соглашения, ситуация на Ближнем Востоке может кардинально измениться, а мировой энергетический рынок стабилизируется.

Напомним, в очередном варианте потенциальной мирной сделки Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не Соединенным Штатам, а одному из своих главных партнеров – России.

Ранее сообщалось, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу дальнейшей судьбы конфликта с Ираном. Разговор политиков был напряженным и показал их разные взгляды на дальнейшие действия в отношении войны на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

