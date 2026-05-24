Перемирие, открытие Ормузского пролива и свободная продажа нефти: в медиа попало соглашение с Ираном, которое готов подписать Трамп

Иран и Соединенные Штаты в очередной раз приблизились к подписанию мирного соглашения. В случае заключается сделки, ситуация на Ближнем Востоке может кардинально измениться, а мировой энергетический рынок стабилизируется.

Проект документа, детали которого раскрыл американский чиновник, предусматривает 60-дневное перемирие и запуск масштабных дипломатических переговоров. Об этом сообщает Axios.

Главные условия сделки

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, о сделке, которая еще может сорваться в последний момент, стороны могут объявить уже 24 мая, а в ближайшие дни договоренности могу вступить в силу.

Основой соглашения станет меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней с возможностью продления. В течение этого времени стороны обязуются выполнить ряд шагов для окончательного урегулирования конфликта.

Вашингтон и Тегеран намерены разблокировать логистику на Ближнем Востоке. Иран обязуется полностью разминировать Ормузский пролив и обеспечить бесплатный и беспрепятственный проход судов.

В ответ США снимут блокаду иранских портов и введут исключения из санкций, позволив Тегерану свободно продавать нефть, что должно существенно снизить давление на мировые цены на топливо.

Ключевым правилом Штатов в этой сделке стал принцип "освобождения от ответственности за неудовлетворительные результаты". США не будут сразу размораживать иранские активы и снимать санкции на постоянной основе, как того требовал Тегеран. Это произойдет только после реальных, задокументированных уступок.

Ядерный вопрос и военные гарантии

Мобилизованные в последние месяцы американские войска останутся в регионе. Их вывод начнется только в случае заключения финального, долгосрочного соглашения. Если Вашингтон сочтет, что Тегеран затягивает процесс, сделка может быть расторгнута до истечения 60 дней.

Проект меморандума включает обязательство Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие. В течение 60 дней стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить заморозку программы обогащения урана и вывоз запасов уже высокообогащенного материала.

По данным источников, Иран через посредников уже дал США устные обещания касательно масштаба своих уступок в ядерной сфере. Главным стимулом для Тегерана выступает тяжелейший экономический кризис в стране.

Ливанский контекст и реакция Израиля

Неожиданным и интригующим пунктом соглашения стало условие о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой "Хезболла" в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Дональдом Трампом выразил обеспокоенность этим решением. Однако американская сторона подчеркнула, что речь не идет об "одностороннем прекращении огня". Если "Хезболла" попытается спровоцировать атаки или перевооружиться, Израиль сохранит за собой право на ответные действия.

Первые комментарии сторон

Президент США сообщил, что провел очень плодотворный разговор с президентом Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, президентом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном, премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джасимом бин Джабером Аль Тани, фельдмаршалом Пакистана Сайедом Асимом Муниром Ахмедом Шахом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II и королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой по вопросу мирного соглашения с Ираном. Отдельно состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американский президент подтвердил, что соглашение в значительной степени достигнуто в ходе переговоров и подлежит окончательному согласованию между Соединенными Штатами, Иран и различными другими странами. Трамп отметил, что в настоящее время обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время.

В свою очередь руководитель Центра публичной дипломатии Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи также намекнул на скорое заключение мирной сделки. При этом он дал понять, что Тегерану удалось договориться с Соединенными Штатами на своих условиях, в то время как Вашингтон был вынужден идти на уступки.

Напомним, в очередном варианте потенциального мирного соглашения Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не Соединенным Штатам, а одному из своих главных партнеров – России.

Ранее сообщалось, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу дальнейшей судьбы конфликта с Ираном. Разговор политиков был напряженный и показал их разные взгляды на дальнейшие действия в отношении войны на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

