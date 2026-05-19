Иран хочет передать обогащенный уран России как часть мирного соглашения с США – медиа

В очередном варианте потенциального мирного соглашения Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не Соединенным Штатам, а одному из своих главных партнеров – России.

При этом иранская сторона согласилась на долгосрочную заморозку своей ядерной программы вместо полного демонтажа ее инфраструктуры. Об этом со ссылкой на проинформированные источники сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Новое предложение Ирана

Обновленное предложение по урегулированию конфликта, в котором содержатся пункты о контроле над запасами обогащенного урана, Тегеран направил Вашингтону через Пакистан. Одним из ключевых пунктов новой инициативы является готовность Ирана передать России накопленный высокообогащенный уран в рамках потенциального мирного соглашения с США.

По информации источников, иранская сторона согласилась на долгосрочную заморозку своей ядерной программы вместо полного демонтажа ее инфраструктуры. В этом контексте условием Тегерана стала транспортировка около 400 килограммов высокообогащенного урана именно в Россию, а не в Соединенные Штаты, как того могли ожидать в Вашингтоне.

Помимо ядерного компоненты, скорректированный документ, который пакистанские посредники передали американской стороне, содержит ряд других стратегических предложений и уступок.

Чего требует иранский режим

В рамках потенциального соглашения с Соединенными Штатами иранский теократический режим запрашивает многоэтапное соглашение с международными гарантиями и политическими формулировками, позволяющими Тегерану "сохранить лицо".

Кроме того, предлагается поэтапное и безопасное возобновление судоходства через Ормузский пролив с подключением Пакистана и Омана в качестве гарантов безопасности для предотвращения возможных инцидентов. Иран настаивает на отделении морского вопроса от сложностей ядерной сделки.

В то же время Тегеран отказался от прежних требований о прямых финансовых компенсациях за удары по своей территории, запросив вместо этого масштабные экономические послабления. По данным иранских источников, США могут пойти на временное освобождение Тегерана от нефтяных санкций на период проведения переговоров.

Реакция США

Реакция Вашингтона на данные инициативы остается сдержанной. Как сообщил американский чиновник в комментарии для Axios, обновленное предложение Ирана содержит лишь "незначительные улучшения" по сравнению с предыдущими версиями и пока остается недостаточным для заключения полноценного соглашения.

Тем не менее в Белом доме отметили, что Тегеран подтвердил в документе свое обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Однако западные медиа не уточняют, устраивает ли Вашингтон предложение о передаче иранских запасов обогащенного урана в Россию.

Угроза эскалации

Американские официальные лица заявляют, что президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку, которая положит конец войне. В то же время он рассматривает возможность ее возобновления из-за того, что Иран отклонил многие из его требований и отказался пойти на существенные уступки в отношении своей ядерной программы.

Как сообщили два американских чиновника, ожидается, что в ближайшее время Трамп созовет свою главную команду по национальной безопасности в Ситуационном центре для обсуждения вариантов военных действий.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что если Иран не изменит свою позицию, США придется продолжить переговоры "с помощью бомб".

Президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

