Трамп и Нетаньяху имели напряженный разговор о дальнейшем курсе войны с Ираном – СNN

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу дальнейшей судьбы конфликта с Ираном. Разговор политиков был напряженный и показал их разные взгляды на дальнейшие действия в отношении войны на Ближнем Востоке.

Нетаньяху выступает за более агрессивный подход к Тегерану, в то время как Белый дом все еще пытается найти дипломатических выход из ситуации. Об этом сообщает CNN.

Разных подход к конфликту

По информации американского чиновника, знакомого с содержанием разговора Трампа и Нетаньяху, попытки возобновить полноценные переговоры с Ираном вызывают недовольство премьер-министра Израиля, который выступает за жесткий подход к Тегерану.

По словам представителей администрации Трампа и израильских источников, Нетаньяху утверждает, что задержка в возобновлении бомбардировок выгодна только иранцам.

В ходе переговоров Нетаньяху выразил свое разочарование, заявив Трампу, что задержка ожидаемых атак была ошибкой, и что президент должен продолжать действовать по плану. В ходе часовой беседы Нетаньяху настаивал на возобновлении военных действий, однако Трамп хочет посмотреть, можно ли достичь соглашения.

Как сообщил CNN израильский источник, обеспокоенность Нетаньяху после телефонного разговора распространилась и на чиновников из окружения премьер-министра. По словам этого источника, в высших эшелонах израильского правительства существует сильное желание возобновить военные действия, а также растет разочарование по поводу того, что Трамп продолжает допускать, по их словам, дипломатическое затягивание со стороны Ирана.

Однако, по словам источников, знакомых с их разговорами, разочарование Нетаньяху подходом США и, в частности, угрозами Трампа, которые в итоге приводили к паузе, не является чем-то совершенно новым. Американские чиновники и раньше признавали различия в целях США и Израиля в отношении войны.

Трамп выжидает дипломатическую паузу

После возвращения из Китая президент США сообщил, что, скорее всего, приступит к новым целенаправленным атакам на Иран. Однако позже Трамп объявил о приостановке ударов, которые, по его словам, были запланированы на 19 мая, по просьбе союзников в Персидском заливе, включая Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Американский чиновник и источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в последующие дни страны Персидского залива находились в тесном контакте с Белым домом и пакистанскими посредниками, работая над рамочным соглашением, которое могло бы способствовать дальнейшим дипломатическим переговорам.

Несмотря на давление Нетаньяху с целью возобновления активных боевых действий, Трамп пока продолжает настаивать на дипломатическом соглашении, заявив, что ситуация с Ираном "находится на грани" и что стоит дать дипломатии еще несколько дней, если это спасет жизни.

Трамп неоднократно давал понять, что военные действия остаются одним из вариантов, ведь до этого времени предложения Ирана не устроили Вашингтон. При этом неясно, какие из ключевых разногласий между двумя сторонами, если таковые имеются, удалось сократить.

Напомним, в очередном варианте потенциального мирного соглашения Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не Соединенным Штатам, а одному из своих главных партнеров – России.

