Трамп планировал нанести военный удар по Ирану во вторник, но передумал: что побудило

Администрация президента США Дональда Трампа планировала снова ударить по Ирану уже во вторник, 19 мая. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом республиканец написал 18 мая в собственной соцсети Truth Social. По словам Трампа, руководители вышеуказанных стран верят, что по результатам переговоров "будет заключено соглашение, очень приемлемое для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами".

"Это соглашение будет включать, что важно, отсутствие ядерного оружия для Ирана!" – отметил президент.

"Исходя из моего уважения к вышеупомянутым лидерам, я поручил министру войны Питу Гегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и Вооруженным силам Соединенных Штатов, НЕ осуществлять запланированную атаку на Иран завтра", – утверждает Трамп.

В то же время он пригрозил, что атака может произойти в любой момент, если Исламская Республика не согласится с договоренностями, приемлемыми для США. Трамп написал, что поручил своим подчиненным "быть готовыми к полномасштабному нападению на Иран".

Что предшествовало

17 марта глава Белого Дома предупредил официальный Тегеран, что "время для заключения сделки истекает" и стране грозит возобновление военной кампании, приостановленной с прошлого месяца.

После этого в Исламской Республике заявили, что передали американской стороне новый план прекращения войны. Но последнее предложение Ирана не предложило существенных уступок в некоторых критических вопросах, заявило CNN со ссылкой на осведомленный источник. Главная причина тупика – иранская ядерная программа.

"Этот обогащенный уран, который они имеют, – они не могут его удержать. Президент Трамп четко высказался по этому поводу", – утверждала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в понедельник, назвав это одной из "красных линий". Она отметила, что Трамп будет решать, как долго продлится пауза в военных действиях.

