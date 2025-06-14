То, что мы уже сделали в Иране - ничто по сравнению с тем, что сделаем в ближайшие дни, - Нетаньяху

Комментируя ночной удар Израиля по Ирану, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что нанесенные до сих пор удары – "ничто по сравнению с тем, что будет в ближайшие дни". Глава правительства страны анонсировал "самолеты ВВС Израиля над небом Тегерана" и пообещал "поражение каждой цели режима аятолл".

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Как и раньше, Беньямин Нетаньяху сделал обращение на английском языке, потому что адресовал свои слова в первую очередь иранцам. Но последнее обращение израильского премьера также адресовано "союзникам-американцам" и лично президенту США Дональду Трампу.

Премьер Израиля уточнил, что в дальнейшем Израиль намерен ликвидировать возможность для Ирана производить баллистические ракеты. Призывая иранцев начать освободительную борьбу с режимом, Нетаньяху отметил, что ключевые иранские чиновники "уже пакуют чемоданы".

По его словам, Израиль нанес серьезный удар по объектам обогащения и переработки урана и по руководству ядерной программы из-за угрозы распространения ядерного оружия.

"Я объясню, что произошло бы, если бы мы не приняли меры. У нас была информация, что режим аятолл планировал передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим приспешникам. Это ядерный терроризм на стероидах, это угрожало всему миру", – сказал израильский премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что операция "Восходящий лев" имеет "четкую поддержку" президента США Дональда Трампа – "решительного, смелого, с четким видением, четкими действиями, чрезвычайного лидера".

Обращаясь непосредственно к Трампу, которого Нетаньяху поздравляет с днем рождения, израильтянин заверил американца, что "наша победа будет вашей победой".

Как сообщал OBOZ.UA, операция "Восходящий лев" началась в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес первый массированный удар по Ирану. Операция нацелена против ядерной программы Ирана – США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

Постпред Израиля в ООН рассказал, что в операции участвовали более 200 самолетов, и было поражено более 100 целей. При этом он повторил слова премьера Израиля, что их страна не воюет с гражданскими, а операция "не была направлена против народа Ирана", поэтому военные "сделали все возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

В ночь на 14 июня Израиль в рамках продолжающейся военной операции "Восходящий лев" нанес еще один массированный воздушный удар по Ирану. Более 70 истребителей ВВС Израиля провели операцию по обеспечению свободы воздушных действий над иранской столицей.

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