В Украине утвердили новые правила работы железной дороги во время воздушных тревог: что делать при "желтом" и "красном" уровнях

В Украине изменили порядок работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время авиаударов. Кабинет министров утвердил новые правила работы железных дорог и вокзалов в зависимости от уровня угрозы.

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Об этом 17 сентября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он объяснил, как будет работать железная дорога при "желтом" и "красном" уровнях.

Что меняется при "желтом" уровне

При "желтом" уровне воздушной угрозы поезда будут курсировать по расписанию. Пассажиры смогут садиться и выходить на вокзалах и станциях.

Такой уровень угрозы в Украине применяется в случае атаки дронов, тогда как "красный" устанавливается при ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозе.

В то же время продолжение движения при "желтом" уровне не означает, что железная дорога не будет реагировать на изменение ситуации. "Укрзализныця" сможет оперативно ограничить движение, если этого потребует безопасность.

Что будет происходить при "красном" уровне

При "красном" уровне посадка пассажиров и отправление поездов будут приостановлены. Людей будут направлять в укрытия.

При этом решения должны приниматься максимально быстро. Для этого планируется внедрить автоматический сбор информации об уровне угрозы, чтобы железнодорожная система могла оперативно реагировать на изменение ситуации.

"Укрзализныця" также сможет распределять подвижной состав и пассажиров, чтобы не допускать скопления людей на вокзалах и станциях.

"Будет введено автоматическое получение информации об уровне угрозы, решения должны приниматься мгновенно. Имеются соответствующие поручения Министерства инфраструктуры и ГСЧС", — отметил Корецкий.

На вокзалах должны расширить доступ к укрытиям

Правительство поручило "Укрзализныце", областным военным администрациям и общинам расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях.

Отдельно предусмотрено ускорить установку мобильных укрытий. По словам Корецкого, это должно обеспечить людям возможность укрыться в случае опасности непосредственно вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Усилят охрану и эвакуацию

Министерство внутренних дел и Национальная полиция дополнительно усилят охрану вокзалов, а также будут сопровождать эвакуацию людей при повышении уровня угрозы.

Регионы также должны согласовать графики работы городского транспорта с расписанием поездов. Особое внимание будет уделяться ночным рейсам, чтобы пассажиры могли добраться до вокзалов или продолжить маршрут после прибытия поезда.

Почему правительство изменило правила

Новые правила являются частью более широких изменений в системе реагирования на воздушные атаки. В начале сентября правительство ввело деление воздушных тревог на два уровня в зависимости от характера угрозы: "желтый" для угрозы со стороны дронов и "красный" для ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой атаки.

Таким образом, сама воздушная тревога не будет означать автоматическую остановку всего железнодорожного движения: порядок действий будет зависеть от установленного уровня угрозы и конкретной ситуации с безопасностью.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 сентября Россия атаковала дронами север Украины. В результате атаки в Луцке и Фастове пострадали поезда, в Житомирской области погибли люди.

13 сентября россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в 2 км от границы с Польшей. Чудом под удар не попал дипломатический поезд с европейскими чиновниками: из-за тревоги он отправился со станции несколько раньше.

В стране-агрессоре террор признали — и заявили, что "будут продолжать".

Российские террористы утром 16 сентября в очередной раз нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Под удар попал пассажирский поезд по маршруту Киев-Николаев. Пассажиров и бригаду успели эвакуировать, обошлось без пострадавших.

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