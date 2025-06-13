'У них было 60 дней, чтобы заключить сделку': Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его помощники были предупреждены о планах Израиля атаковать Иран. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой, мягко говоря".

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Об этом глава Белого дома в пятницу, 13 июня, сказал в интервью The Wall Street Journal. Он отметил, что у Тегерана было 60 дней, чтобы заключить сделку

На вопрос, предупредил ли Израиль США о своей атаке, Трамп сказал: "Предупредил? Это не было предупреждением. Мы знаем, что происходит".

Американский президент отметил, что говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг и проведет с ним еще один телефонный разговор в пятницу.

Он назвал атаку Израиля на Иран "очень успешной атакой, мягко говоря".

"Я сказал другой стороне: у вас есть 60 дней, чтобы заключить сделку. На 61-й день они атаковали. Сегодня на самом деле 61-й день, и это была очень успешная атака", – сказал Трамп WSJ.

Он намекнул, что у Тегерана все еще есть возможность заключить соглашение об остановке своей ядерной программы.

"Им следовало заключить сделку, и они все еще могут заключить сделку, пока у них что-то осталось – они все еще могут", – добавил Трамп.

На вопрос о том, какое влияние израильская атака может оказать на экономику, Трамп ответил: "Я думаю, в конечном счете, это было бы здорово для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Это должно быть величайшим событием для рынка. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству".

В своей соцсети Truth Social Трамп также заявил, что еще два месяца назад выдвинул Ирану 60-дневный ультиматум по заключению новой ядерной сделки.

"Два месяца назад я дал Ирану ультиматум на 60 дней, чтобы „заключить сделку". Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что следует делать, но они просто не смогли этого достичь. Теперь у них, возможно, появился второй шанс!" – говорится в заметке.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, чтоона может быть использована для производства ядерного оружия.

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