'Расчищаем путь для вашей свободы': Нетаньяху обратился к иранскому народу. Видео

Цель израильской военной операции "Восходящий лев" – нейтрализовать ядерную и ракетную угрозу исламского режима против Израиля. Также она должна иранцам "открыть путь к достижению свободы".

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Так объяснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в отдельном обращении к иранцам. Он назвал народ Ирана "храбрым", и выразил надежду, что "свет победит над тьмой".

Нетаньяху обратился непосредственно к иранцам на английском языке, называя текущую военную операцию "одной из крупнейших военных операций в истории".

"Исламский режим, который угнетал вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну. Цель операции Израиля – предотвратить ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет со стороны исламского режима. Но достигая нашей цели, мы также расчищаем путь для вас к достижению вашей свободы", – отметил он.

Премьер Израиля напомнил, что он уже много раз повторял: "борьба Израиля не против иранского народа".

"Наша борьба против преступного исламского режима, который угнетал и разорял вас. Народ Ирана и народ Израиля были друзьями со времен Кира Великого. Сейчас настало время для народа Ирана объединиться под своим флагом и историческим наследием и подняться за свою свободу от злого и репрессивного режима", – заявил он.

Также премьер Израиля пообещал продолжение операции "Восходящий лев" в "ещё большем" объёме.

"Режим (аятоллы) не знает, что его ударило и что его ударит еще. Он никогда не был слабее, чем сейчас. Так что это ваша возможность выступить и позволить своим голосам быть услышанными. Зан, Зендегги, Азади (то есть, "Женщина, жизнь, свобода")", – отметил Нетаньяху, повторяя лозунг антиправительственных иранских протестов.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

Иран также атаковал Израиль, выпустив баллистические ракеты. OBOZ.UA следит за событиями в регионе в режиме онлайн.

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