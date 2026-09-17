"Хватит популяризировать культ тоски и страданий": режиссер "Киллхауса" отреагировал на выбор фильма, который будет представлять Украину на "Оскаре"

Украинский кинорежиссер и сценарист Любомир Левицкий заявил, что творческим деятелям пора перестать рассказывать об Украине исключительно как о жертве. Он хотел бы большей репрезентации героизма украинцев, и это, по мнению режиссера, найдет больший отклик у международной аудитории.

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Левицкий написал об этом обширный пост в Facebook – после того, как Украинский Оскаровский комитет (УОК) выбрал документальный фильм "Следы" (реж. Алиса Коваленко и Марися Никитюк) для представления нашей страны на 99-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Работа Левицкого "Киллхаус" также боролась за это право, но не победила.

Любомир Левицкий призвал изменить восприятие Украины и наш международный нарратив

Режиссер поздравил своих коллег по цеху с номинацией "Следов" на "Оскар" от Украины. Он пожелал им успеха и победы, однако заявил, что "хочет поговорить" со своей аудиторией.

"Мне нужно с вами поговорить. И в начале этого поста я хочу закрепить за собой фразу: "А я же предупреждал", – написал творец "Киллхауса".

Он убежден, что с Западом нужно разговаривать на языке, который он понимает. "Ничто не работает лучше, чем сильное, эмоциональное, зрелищное кино с интегрированными внутрь глубокими смыслами. На таких фильмах выросла западная культура. Это форма, к которой привык западный зритель", – пояснил Левицкий.

Кинорежиссер рассказал о своей беседе с неназванным американским конгрессменом. Тот, по словам Левицкого, заявил, что "украинцев больше никто не жалеет", потому что все уже привыкли к войне.

"Теперь нужно привлекать внимание мира своим героизмом и своим талантом создавать новый мир. Даже если сегодня этот мир милитарный", – пересказал Левицкий слова собеседника.

Он подчеркнул, что и сам придерживается такого мнения – это именно то, что он уже много лет говорил себе и своей команде.

"Нельзя строить стратегию на страданиях. Таким людям не захотят помогать и брать их в партнеры. Вы хотите сказать, что АЗС, в которую вчера утром попал "Шахед", а вечером она возобновила работу – это люди, которые страдают??? Разве не это нужно показывать? Силу нашего духа!!!

Фестивали и "Золотые пальмы" в Каннах – это важно. Но одних фестивалей и наград недостаточно, это все очень узкая аудитория и бомонд. Нам нужно настоящее большое кино с нашими сильными историями, которое будет попадать в американские и европейские кинотеатры, на мировые стриминговые платформы и к миллионам зрителей", – заявил режиссер.

Левицкий хотел бы развивать "культ сильных людей", показывать миру, как украинцы каждый день справляются с опасностью и ежедневно "побеждают даже самих себя".

"Хватит популяризировать культ украинской тоски и бесконечных страданий... Да, безусловно, трагедии важно документировать, чтобы враг впоследствии снова не переписал историю. Но мир также должен увидеть нашу силу, изобретательность, красоту и способность побеждать", – призвал он.

"Мы не народ, живущий на оставшихся руинах (так многие американцы и европейцы думают о нас). Мы народ, который сегодня защищает свободу не только для себя. И мир должен понимать, за что именно мы боремся", – написал кинодеятель.

Украина не должна вызывать только сожаление. Она должна вызывать "восхищение, уважение и желание быть на ее стороне".

"Если мы не будем продвигать всеми имеющимися инструментами свой сильный кинематографический ответ, однажды увидим жирные следы российской пропаганды в каждом третьем голливудском хите. А зрители часто принимают за правду то, что видят на больших экранах. И однажды мы будем кричать, что мы не такие, – но нас не услышат. А я тихонько скажу: "А я предупреждал", – подытожил Левицкий.

Полный текст сообщения:

Как писал OBOZ.UA:

– Документальная кинолента "Следы" рассказывает о борьбе за справедливость украинских женщин, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии.

– В этом году в национальный отбор УОК попали восемь картин. Помимо "Следов" и "Киллхауса", это "Вечник", "Война глазами животных", "Последний Прометей Донбасса", "Простой солдат", "Тихое наводнение" и The Last Message.

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