Уже в пути: в Винницу отправили выкупленные поляками автобусы, которые депутаты не хотели отдавать из-за улицы Бандеры

Волонтеры из польского фонда Sikorki na Ukrainie ("Синички в Украине") отправили в Винницу первые три автобуса, приобретенные на средства благотворителей. Транспорт отправился в путь 16 сентября.

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Как напомнило Radio Kielce, это лишь часть помощи. Всего Виннице должны передать 15 автобусов, и фонд рассматривает возможность приобрести еще больше. Дальнейшая перевозка остальных 12-ти будет организована в ближайшие недели.

Польские депутаты отказали украинскому городу, но волонтеры взяли дело в свои руки

Списанные автобусы "Синички в Украине" выкупили в Кельце, польском городе-побратиме Винницы.

Летом 2026 года Винница обращалась с просьбой передать эти автобусы бесплатно, чтобы использовать их в качестве резервных на случай перебоев с электроснабжением. Но местные депутаты помешали этому. Поляки напомнили, что в украинском городе есть улица, названная в честь Степана Бандеры, и потребовали переименовать ее. В итоге винницкие власти отказались от бесплатного получения машин.

После этого польская организация "Синички в Украине" объявила сбор средств, чтобы самостоятельно приобрести транспорт и передать его украинцам.

Волонтеры хотели собрать 500 тысяч злотых, но люди задонатили больше (свыше 624 тысяч по состоянию на середину сентября).

Томаш Шидлак, волонтер и представитель фонда, рассчитывает, что они выкупят все 15 транспортных средств до конца сентября.

"Мы поддерживаем город Винницу и придерживаемся своей позиции, что эти автобусы там крайне необходимы. Несмотря ни на что, мы будем бороться за них до конца", – заявил Шидлак.

Еще один из организаторов сбора Радослав Висневский рассказал, что представителям волонтерской организации приходилось отдельно торговаться за каждый автобус на аукционе. Перед этим вместе с водителями из Винницы они осмотрели транспорт, чтобы приобрести машины, которые смогут исправно служить городу. Затем автобусы подготовили к дороге, в частности оснастили новыми аккумуляторами и огнетушителями. Кроме того, организаторам пришлось позаботиться о транспортировке.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Польша готовит для Украины новый пакет военной помощи, который, по словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, станет самым большим из подготовленных страной. Также глава МИД сказал, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации действий Москвы, в частности на фоне нарушений воздушного пространства стран НАТО.

– Польша планирует оборудовать электронной системой защиты более 100 км границы с Украиной. Она должна дополнить уже существующие физические барьеры и будет включать средства мониторинга и детекторы движения.

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