Что известно о ядерной программе Ирана, какие объекты оказались под ударом ЦАХАЛ и остановит ли это Тегеран. Все подробности

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

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В рамках операции Rising Lion ("Пробуждение льва") были атакованы заводы по производству баллистических ракет, штабы КСИР, иранские физики-ядерщики, а также, предположительно, один из главных ядерных объектов Ирана в Натанзе. OBOZ.UA объясняет, что известно о ядерной программе Ирана и остановит ли Тегеран атака со стороны Израиля.

Ядерная программа Ирана

Ядерная программа и ракетный арсенал Ирана привлекли усиленное международное внимание на фоне обострения конфликта с Израилем и сообщений о росте запасов обогащенного урана. Иран долго утверждал, что его ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей. Но многие страны, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не убеждены, что программа Ирана предназначена исключительно для гражданских целей.

Западные аналитики утверждают, что страна имеет знания и инфраструктуру для производства ядерного оружия в достаточно сжатые сроки, если ее лидеры решат это сделать.

Утверждается, что Иран занимается ядерной деятельностью на более чем десятке мест по всей стране. Его крупнейший объект по обогащению урана находится в Натанзе, а единственная атомная электростанция – в Бушере, на побережье Персидского залива.

На этой неделе совет управляющих МАГАТЭ впервые за 20 лет официально объявил, что Иран нарушил свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Эксперты ссылались на "многочисленные неудачи" Ирана в предоставлении полных ответов по незадекларированному ядерному материалу и своим запасам обогащенного урана.

В предыдущем отчете МАГАТЭ говорилось о том, что Иран обогатил уран до 60% чистоты, что является достаточным для изготовления девяти ядерных бомб.

В начале 2000-х годов были разоблачены секретные ядерные объекты на территории Ирана и исследования страны в сфере ядерного оружия. Ситуация завершилась ядерным соглашением 2015 года. США односторонне вышли из этого соглашения в 2018 году; с тех пор международные наблюдатели утверждают, что Иран значительно расширил свою ядерную деятельность.

Почему Израиль превентивно атаковал ядерные объекты Ирана

Эксперты по внешней политике предупреждают, что если Иран получит ядерное оружие, это приведет к широкой дестабилизации Ближнего Востока и соседних регионов. Первоочередным беспокойством является то, что обладание Ираном ядерным оружием будет представлять экзистенциальную угрозу для Израиля, его давнего врага.

Другие эксперты по внешней политике утверждают, что Иран гарантирует себе гибель, если нанесет ядерный удар по Израилю, близкому партнеру США в обороне и владельцу собственного арсенала ядерного оружия, который не является задекларированным.

Существует также беспокойство, что создание Ираном этого оружия будет стимулировать другие страны региона, в частности Саудовскую Аравию, также к его получению, что может катализировать опасную гонку ядерных вооружений.

Армия обороны Израиля в официальном заявлении назвала атаку 13 июня "превентивным ударом". По оценке руководителей служб безопасности страны, программа ядерного оружия Ирана достигла точки экзистенциальной угрозы со стороны режима, который открыто стремился уничтожить Израиль. Начальник штаба ЦАХАЛ Эяль Замир в своем заявлении подчеркнул, что ситуация "достигла точки невозврата".

По словам премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, Израилю "хорошо известно" о том, что Иран имеет ракеты, которые могут достичь любой точки страны, и Тегеран делает беспрецедентные шаги к созданию ядерной бомбы.

Цель израильских ударов состоит в том, чтобы значительно снизить ядерный потенциал Ирана, включая ключевые объекты и ключевых командиров, и таким образом предотвратить вероятную угрозу.

"Мы не можем оставить эти угрозы следующему поколению, потому что если мы не будем действовать сейчас, другого поколения не будет", – заявил Нетаньяху.

Какие объекты были атакованы

По сообщению израильского государственного телевидения, авиаудары ЦАХАЛ были направлены по трем военным объектам на северо-западе Ирана.

По предварительным данным, ключевой объект обогащения урана в городе Натанз был несколько раз атакован. Там возник пожар и черный дым. По неподтвержденной информации, реактор разрушен.

был несколько раз атакован. Там возник пожар и черный дым. По неподтвержденной информации, реактор разрушен. Погиб главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами. Также сообщалось о ликвидации командующего армии Ирана Мохаммада Багери и нескольких высокопоставленных офицеров КСИР.

Также утверждается о гибели ученых-ядерщиков: президента Исламского университета "Азад" Мохаммада-Мехди Техранчи, ученого-ядерщика и экс-главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси, руководителя отдела ядерной инженерии в иранском университете Шахид Бехешти Абдулхамида Минучера, профессоров ядерной инженерии в университете Шахид Бехешти Ахмада Реза Зольфагари и Амирхоссейна Фекхи.

Остановит ли это Тегеран и какой была реакция страны на атаку

Иран запустил около 100 беспилотников в направлении Израиля в пятницу утром, сообщили в ЦАХАЛ, добавив, что все беспилотники были перехвачены.

МИД Ирана заявил, что его вооруженные силы "не будут колебаться защищать суверенитет Ирана всей силой и так, как они считают целесообразным". В Иране обвиняют не только Израиль, но и США и угрожают странам "жестоким ответом".

В своем заявлении министерство назвало операцию Израиля "актами агрессии" и заявило, что "правительство США, как главный покровитель этого режима, также будет нести ответственность".

В то же время Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу" и должен ожидать "сурового наказания".

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного боевика "Хезболлы" - Мохаммеда Али Джамуля. Он возглавлял ракетно-артиллерийские силы группировки в округе Шакиф на юге Ливана.

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