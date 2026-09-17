Мальдера исключил двух знаменитых футболистов из состава сборной Украины перед матчами Лиги наций. Стала известна причина

Сборная Украины лишилась двух ключевых футболистов перед стартом нового розыгрыша Лиги наций. Из-за проблем со здоровьем национальной команде не смогут помочь нападающий Артем Довбик и полузащитник Александр Андриевский.

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Украинская ассоциация футбола сообщила об изменениях в заявке команды Андреа Мальдеры на ближайший учебно-тренировочный сбор.

Довбик получил травму в расположении итальянской "Болоньи". Для форварда это уже второе повреждение с начала нынешнего сезона.

Андриевский выбыл из-за острого аппендицита. Полузащитнику "Полесья" провели операцию, после которой он проходит восстановление.

В связи с потерями тренерский штаб довызвал двух футболистов из резервного списка. Вместо Довбика в расположение сборной прибудет нападающий житомирского "Полесья" Игорь Краснопир, а Андриевского заменит полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок.

Краснопир в нынешнем сезоне является основным нападающим житомирского клуба. 23-летний форвард провел шесть матчей в УПЛ, сыграл 337 минут и забил четыре гола. В среднем он отличается более одного раза за 90 минут игрового времени.

Пихаленок также регулярно получает игровую практику за "Динамо". 29-летний полузащитник провел три матча в Лиге Европы сезона 2026/27 и отыграл 179 минут, не отметившись результативными действиями.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник ("Шахтер", Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко (оба — "Полесье", Житомир), Виталий Николенко ("Эвертон", Ливерпуль, Англия), Тарас Михавко ("Динамо", Киев), Илья Крупский ("Харьков"), Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — "Шахтер" Донецк), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок (все — "Динамо" Киев), Александр Назаренко ("Полесье", Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польша), Александр Зубков ("АЕК" Афины, Греция), Виктор Цыганков ("Аякс" Амстердам, Нидерланды).

Нападающие: Даниил Сикан ("Андерлехт", Брюссель, Бельгия), Артем Степанов ("Утрехт", Нидерланды), Матвей Пономаренко ("Динамо", Киев), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Пирей, Греция), Игорь Краснопир ("Полесье", Житомир).

Резервный список

Александр Романчук ("Университатя" Крайова, Румыния), Роман Вантух ("Карпаты" Львов), Дмитрий Крискив, Александр Караваев (оба — "Шахтер" Донецк), Артем Бондаренко ("Аль-Агли" Джидда, Саудовская Аравия), Владислав Велетень ("Полесье" Житомир), Артем Шабанов ("Харьков"), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада).

25 сентября Украина сыграет на выезде против Венгрии, 28 сентября встретится в гостях с Грузией. Затем команда проведет два номинально домашних матча в словацкой Трнаве: 2 октября против Северной Ирландии и 5 октября против Венгрии.

Ранее стало известно, что повреждение также получил вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Информация о сроках его восстановления пока не уточняется.

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