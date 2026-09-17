Часть 2.

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Когда могут начаться реальные переговоры о замораживании войны и как долго они могут длиться?

Далее текст на языке оригинала.

Я думаю, що активні переговори почнуться найближчим часом. Після виборів Держдуму. Їх провокують два фактори. Перший – "пекельні санкції США", законопроєкт, який може бути прийнятий найближчим часом. Другий – вибори в Конгрес в листопаді. Орки не хочуть, щоб Трамп програв, бо тоді його роль в домовленостях буде зведена до нуля. Не виключаю, що якесь перемир'я типу на воді чи авіаційне буде досягнуто. Але по-факту війна триватиме до повного захоплення Донбасу або до краху рф.

Яка кінцева мета діяльності антикорупційних органів: зміщення президента чи осушення болота навколо нього?

Я думаю, що кінцева мета – виправдати своє існування: посадити дійсно велику рибу. І вони цього майже досягнули. А після цього багато представників антикорупційних органів та їх сателіти думають, що зможуть стати владою. Це помилкова їх думка.

Чи зможемо ми зробити блекаут в раші?

Ні. Ми цим і не займаємося. Наша ціль зробити їм "ойлаут", щоб не було за що воювати. Однак, можливо в окремому взятому місті або регіоні таки буде повний блекаут на зиму.

Нас знищує наша корупція. Хто більший ворог росія чи наші українські корупціонери?

Я міряю ворогів не в масштабах, а по порядку. Спочатку росія, потім корупціонери. Ворогами є і те, і те.

Чи зможемо ми колись повернути захоплені расією території, чи про це вже можна і не мріяти?

Німеччина повернула Східну частину через 45 років. Причиною був розпад Радянського союзу. Думаю, що треба думати в цій логіці. Але строки явно будуть коротші. Бо росія сьогодні дорівнює путін. Здохне путін – все посипеться. Нам важливо бути готовими до цього моменту, як були готові німці.

Росіяни можуть цієї зими спробувати повторний наступ на Київ – в нас насправді на півночі немає боєздатних підрозділів. Що ви про це думаєте?

Це має дуже мало шансів. Навіть мобілізація не дасть їм цього зробити. Для походу на Київ їм треба виставити від 500 до 700 тисяч солдат. Люди в них є, але їх треба ще навчити, екіпірувати, оплатити, накормити, доставити і тому подібне. Стратегічно для рф подібне було б катастрофою сьогодні. Вони так і не змогли взяти жодний обласний центр, навряд чи їм варто думати про Київ.

Які Ваші прогнози щодо виборів в Америці ? Як це на нас відобразиться?

Трамп програє вибори в палату представників, але утримає більшість в сенаті.

Питання про Кравченка, НАБУ. Що відбувається?

Розплата за кадрову політику. Цього буде значно більше в наступні місяці. Картковий будинок, вибудуваний кількома аморальними покидьками, нарешті починає сипатись.

Балістика наша? Реальні терміни і як змінить хід війни

Я не вірю в нашу балістику. Причина на плівках Міндіча і на ще не опублікованих плівках.