США не позволят превратить Венесуэлу в оперативный хаб для Ирана, России и Китая, – Рубио

Соединенные Штаты продолжат наносить удары по судам, которые перевозят наркотики, а также конфисковывать подсанкционные танкеры. Эти шаги имеют целью усилить давление на Венесуэлу и заставить ее решать накопившиеся проблемы.

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью NBC News подчеркнул, что действия США направлены не против Венесуэлы как государства, а на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Он также заявил, что в ближайшее время выборов в стране не ожидается.

В интервью он отдельно подчеркнул, что Вашингтон не планирует непосредственно управлять страной, а лишь будет помогать формировать политику.

По словам госсекретаря, США хотят, чтобы "Венесуэла двигалась в определенном направлении", но без установления прямого контроля над внутренними процессами.

Позиция Вашингтона

Отдельно Марко Рубио обратился к новому, возможному лидеру Венесуэлы, предостерегая от сотрудничества с рядом иностранных игроков. Он заявил:"Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный центр для Ирана, России, Хезболлы, Китая или кубинских разведчиков. Это не может продолжаться дальше".

Госсекретарь также поставил под сомнение интерес этих стран к венесуэльским ресурсам, добавив: "Вы должны понять: зачем Китаю нужна венесуэльская нефть? Зачем она нужна России? Зачем она нужна Ирану? Они даже не находятся на этом континенте".

Политические детали

В материале говорится, что Марко Рубио сыграл ключевую роль в организации операции по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. После этого, как отмечается, именно на Рубио была возложена задача выполнять роль временного управленца страной.

В частности, он должен заниматься вопросами распределения нефтяных активов Венесуэлы и формированием нового правительства. В этом контексте в материале Рубио называют фактическим "вице-королем" Венесуэлы.

Что предшествовало

Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Над Каракасом зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов", в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

Президент Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов была направлена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он был задержан вместе с его женой.

Обоих вывезли из страны, Трамп показал фото Мадуро на борту корабля ВМС Iwo Jima. Диктатору и его жене Силии Флорес выдвинули официальные обвинения. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.

Как сообщал OBOZ.UA, венесуэльская музыкантка Исамар Фернандес, виолончелистка группы Los Iankovers, на украинском языке прокомментировала события на своей родине после сообщений о военной операции США и задержания диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. В родной стране ранее она была признана террористкой из-за поддержки Украины.

Также вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к Соединенным Штатам Америки с требованием освободить задержанных президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Это должно быть сделано "немедленно".

