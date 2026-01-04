'Больше нет союзника Путина': музыкантка из Венесуэлы на украинском языке рассказала о личном счастье после свержения диктатора Мадуро

Венесуэльская музыкантка Исамар Фернандес, виолончелистка группы Los Iankovers, на украинском языке прокомментировала события на своей родине после сообщений о военной операции США и задержания диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. В родной стране ранее она была признана террористкой из-за поддержки Украины.

Видеообращение появилось вечером 3 января на Instagram-странице группы Los Iankovers, участницей которой является Фернандес. В своем обращении она назвала задержание Мадуро завершением многолетней диктатуры и подчеркнула важность этих событий не только для Венесуэлы, но и в более широком международном контексте, в частности из-за потери Кремлем одного из союзников.

"Я из Венесуэлы. И я очень счастлива. Потому что утром был задержан диктатор Николас Мадуро. И для нас, венесуэльцев, это чрезвычайно важно. Диктатура, которая длилась 26 лет, наконец завершилась. И это большая радость для всех нас", – поделилась Фернандес с украиноязычной аудиторией, ведь общалась именно на украинском языке.

Фернандес также сообщила, что после событий с задержанием смогла выйти на связь с родителями, которые остаются в Венесуэле. По ее словам, ранее она не могла вернуться на родину, однако теперь ожидает, что это станет возможным.

"Я не могла спать, потому что я говорила с мамой и папой. Мы очень счастливы, потому что я не могла вернуться в Венесуэлу, а теперь я могу поехать туда. Я очень рада этому", – отметила музыкантка.

Отдельно музыкантка вспомнила российского лидера Владимира Путина. Свержение еще одного диктатора-союзника главы РФ может стать ему ножом в спину.

"Это очень важно, потому что больше нет союзника Путина. И это имеет большое значение, друзья. Сегодня Венесуэла снова мечтает о будущем, в мире и свободе. Большое вам спасибо!" – добавила Исамар.

Исамар Фернандес – венесуэльская виолончелистка группы Los Iankovers, которая вместе с колумбийцем украинского происхождения Янко Пеньяфортом и другими латиноамериканцами популяризирует украинскую музыку в Латинской Америке и Европе. Коллектив неоднократно выступал с украинским фольклором и классическими произведениями на европейских сценах, а также гастролировал по Украине. Кроме концертов, участники группы публикуют в соцсетях видео исполнения украинских песен для россиян в чат-рулетках.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы, было обесточивание отдельных районов города и активность военной авиации. Президент США Дональд Трамп впоследствии подтвердил проведение операции в Венесуэле и заявил, что американские военные задержали Николаса Мадуро и вывезли его из страны. По словам Трампа, детали операции должны были быть обнародованы позже.

В то же время венесуэльские власти заявили о "военной агрессии" со стороны США и объявили чрезвычайное положение. Масштабы последствий операции и количество пострадавших официально не подтверждены.

Ранее OBOZ.UA писал, что культовый писатель Стивен Кинг комментировал агрессивную деятельность Дональда Трампа против Мадуро и приравнял ее с отношением к другому диктатору – Владимиру Путину.

