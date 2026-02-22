Начали бить не только по свету: Зеленский рассказал, на что нацелились россияне

РФ начала наносить удары не только по энергетике, но и по системам водоснабжения украинских городов, угрожая базовому жизнеобеспечению населения. Основные атаки ожидаются весной и летом, поэтому Украина планирует принимать контрмеры, в частности радиоэлектронных помех.

О новой цели для россиян рассказал президент Украины Владимир Зеленский. "На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах", – отметил он.

Зеленский также отметил, что подробно проговорил с представителями регионов, что защиту от российских ударов надо масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики. В частности, ранее экс-командующий Аэромобильных войск ВСУ Иван Якубец в комментарии СМИ предупреждал, что в 2026 году российские войска могут сфокусировать удары на объектах водоснабжения и энергетики в украинских городах. Основная активность прогнозируется весной и летом, когда температура повышается, а потребление воды и энергии растет.

По его словам, потенциальными целями первой категории являются Киев, Одесса, Харьков и Днепр – города с наибольшей концентрацией населения. Ко второй категории отнесены областные центры с большим скоплением людей. Кроме того, атаки могут коснуться стратегически важных промышленных объектов, заводов и предприятий военно-промышленного комплекса.

Сейчас, в зимний период, РФ преимущественно поражает энергетические объекты и системы теплоснабжения, однако, по прогнозам Якубца, весной и летом удары сместятся на водоснабжение, что может вызвать критические перебои в городах. Такие действия врага имеют стратегический характер и выходят за пределы стандартных тактических ударов, когда одновременно запускаются сотни дронов и десятки ракет.

Якубец также отметил об активной роли Беларуси в обеспечении управления полетами российских дронов, которые атакуют украинские объекты. Он подчеркнул необходимость практических мер, а именно установления радиоэлектронных помех вдоль границы для усложнения управления дронами и нарушения каналов связи противника.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уже несколько недель в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться – поскольку общая ситуация остается непредсказуемой. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

