Словения первой в ЕС запретила продажу оружия Израилю: почему это ни на что не повлияет

Словения стала первой страной Европейского Союза, которая приняла решение полностью запретить импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из него. Такой шаг является попыткой усилить давление на правительство Биньямина Нетаньяху из-за войны в секторе Газа.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб, пишет Bloomberg. Объявляя о запрете, чиновник заявил, что действия Израиля в Газе представляют серьезное нарушение международного права, а палестинцы "гибнут, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи".

Словения первой в ЕС запретила продажу оружия Израилю

"Обязанность каждого ответственного государства – принимать меры, даже если это означает сделать шаг раньше других", – сказал Голоб, который неоднократно призывал к конкретным мерам против Израиля на уровне ЕС. Однако эти усилия, по его словам, потерпели неудачу из-за "внутренних разногласий и раздора" по этому вопросу в Брюсселе.

Несмотря на то, что торговля оружием между Израилем и Словенией практически отсутствует, решение Любляны имеет значительный политический эффект. Для Израиля важнее была бы аналогичная позиция крупных европейских партнеров, в частности Германии, Италии и Великобритании, которые активно сотрудничают с израильским оборонным сектором.

Эксперты считают, что пример Словении может стать прецедентом и побудить другие государства к подобным действиям, что создаст дополнительное дипломатическое давление на правительство Нетаньяху.

Последовательная политика Словении

Это не первый случай, когда альпийская страна с населением 2,1 млн человек делает шаги против Израиля раньше других членов ЕС.

В 2024 году Словения признала Палестину независимым государством , вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией.

, вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией. В прошлом месяце Любляна объявила персонами нон грата двух израильских министров – Итамара Бен Гвира и Бецалеля Смотрича. Впоследствии этот шаг повторили Нидерланды.

Что предшествовало

В конце июля президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о намерении признать Палестину, что вызвало резкую реакцию Израиля и недовольство в администрации президента США Дональда Трампа. Он раскритиковал планы Макрона по Палестине, поскольку эти намерения "не имеют веса".

Министры иностранных дел сразу 15 стран подписали совместную декларацию, в которой объявили о намерении признать Палестину как независимое государство. В частности, документ подписали Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

Во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в сентябре, Великобритания официально объявит, что признает Палестину как отдельное государство. Так произойдет, если до начала Генассамблеи ООН Израиль не обеспечит улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и не обязуется придерживаться "долгосрочного устойчивого мира".

Зато канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас Берлин не планирует признавать Палестинское государство. В то же время он призвал Израиль обеспечить немедленное прекращение огня в Секторе Газа и оказать гуманитарную помощь местным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль еще 26 июля возобновил сброс гуманитарной помощи в сектор Газа. Серию мероприятий, направленных на улучшение ситуации в анклаве, начали в соответствии с указаниями политического руководства и для "опровержения ложных утверждений о преднамеренном голодании в секторе Газа".

Одновременно Армия обороны Израиля объявила о подготовке к началу наземной операции в районе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, где ХАМАС может удерживать заложников. Уже отдан приказ об эвакуации палестинцев, боевики же угрожают казнить пленных в случае приближения ЦАХАЛа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!