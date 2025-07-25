'Заявление не имеет веса': Трамп разнес план Макрона насчет Палестины

Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы лидера Франции Эммануэля Макрона признать Палестину как государство. По его словам, эти намерения "не имеют веса".

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Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу, 25 июля. Заявления французского президента "не имеют значения", сказал он.

"То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса", – так Трамп прокомментировал план Макрона.

Что этому предшествовало

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина, и призвал к демилитаризации ХАМАС.

"Наконец, мы должны построить Государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и обеспечить, чтобы, согласившись на его демилитаризацию и полностью признав Израиль, оно способствовало безопасности всех на Ближнем Востоке", – заявил французский лидер.

Макрон анонсировал, что по поводу этого сделает "торжественное заявление" на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Свою позицию он обосновал тем, что приоритетом сейчас является прекращение войны в секторе Газа и спасение гражданских.

Какой была реакция США

На заявление Макрона отреагировал государственный секретарь США Марко Рубио. Позицию лидера Фрации он назвал "пощечиной жертвам 7 октября".

По его словам, США "решительно отвергают" план Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля парламент Израиля поддержал аннексию Западного берега реки Иордан. Предложение депутатов от Религиозной сионистской партии описывает Иудею, Самарию и долину реки Иордан как "неотъемлемую часть исторической родины еврейского народа". Однако оно не имеет практических последствий и не повлияет на правовой статус территории.

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