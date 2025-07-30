Британия признает Палестину, если Израиль не изменит курс в секторе Газа: Стармер установил дедлайн

Во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в сентябре, Великобритания официально объявит, что признает Палестину в качестве отдельного государства. Это произойдет, если до начала Генассамблеи ООН Израиль не обеспечит улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и не обязуется придерживаться "долгосрочного устойчивого мира".

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Соответствующее заявление сделал глава британского правительства Кир Стармер. Он обозначил сразу три условия, которые Даунинг-стрит ожидает от Израиля.

Требования к Израилю

В частности, в первую очередь израильские военные должны предоставить "разрешение ООН немедленно возобновить поставки гуманитарной помощи" в палестинский анклав "для преодоления голода". Вторым условием Стармер назвал достижение договоренности о прекращении огня. А третьим – отказ от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

"Сейчас в Газе, из-за катастрофического провала предоставления гуманитарной помощи, мы видим голодных младенцев, детей, слишком слабых, чтобы стоять. Эти картины уже останутся с нами на всю жизнь. Страдания должны закончиться. Я обсуждал это с президентом Трампом, и мы прилагаем значительные усилия для возвращения гуманитарных поставок", – сказал Стармер.

Британец признал, что Израиль уже позволил возобновить поставки гумпомощи в регион воздушным путем, но Великобритания настаивает на наземной логистике, британское правительство хочет "видеть не менее 500 грузовиков, въезжающих в Газу ежедневно".

Требования к ХАМАС

В то же время на Даунинг-стрит отметили: палестинская радикальная исламистская группировка ХАМАС является террористической организацией, ответственной за преступления, совершенные во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

"ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников, согласиться на немедленное прекращение огня, признать, что они не будут играть никакой роли в правительстве Газы, и обязаться разоружиться", – отметил Стармер.

Он добавил, что накануне Генассамблеи ООН в Британии будет проведена "оценка того, насколько стороны выполнили эти шаги".

Невыполнение условий, выдвинутых Израилю, по словам Стармера, завершится признанием Палестины. А вот что будет, если ХАМАС не выполнит британский ультиматум, на Даунинг-стрит 10 никак не объяснили.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналогичное, хотя и значительно более короткое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также заявил, что Париж признает Палестину государством в сентябре во время Генассамблеи ООН, и призвал к демилитаризации ХАМАС.

Интересно – в США позицию Макрона назвали пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года. Заявление Кира Стармера американцы еще не прокомментировали.

Отметим, что Израиль еще 26 июля возобновил сброс гуманитарной помощи в сектор Газа. Серию мероприятий, направленных на улучшение ситуации в анклаве, начали в соответствии с указаниями политического руководства и для "опровержения ложных утверждений о преднамеренном голодании в секторе Газа".

Одновременно Армия обороны Израиля объявила о подготовке к началу наземной операции в районе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, где ХАМАС может удерживать заложников. Уже отдан приказ об эвакуации палестинцев, боевики же угрожают казнить пленных в случае приближения ЦАХАЛа.

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