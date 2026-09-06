Дроны атаковали Рязанский НПЗ в России: поражена установка изомеризации "Изомалк-2". Видео

Утром 6 сентября украинские дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России. На предприятии возник пожар.

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Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на видео ресурса Exilenova+. По данным издания, дроны поразили установку "Изомалк-2-ЛИН-800" на территории НПЗ.

Установка играет важную роль в производстве топлива. В частности, она помогает получать высокооктановый компонент для автомобильного бензина, в том числе Евро-5.

"Милитарный" также опубликовал геолокацию места пожара на территории завода.

Эта установка уже становилась целью предыдущих атак. Так, в декабре 2025 года беспилотники атаковали "Изомалк-2-ЛИН-800", в результате чего она получила повреждения.

В ходе предыдущих ударов также были поражены установки ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6 и АВТ-1.

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский НПЗ входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть". Предприятие может перерабатывать около 17 млн тонн нефти в год, что делает его одним из крупнейших НПЗ в России.

На заводе работают четыре установки первичной переработки нефти. Также там имеется оборудование для вакуумной гидроочистки газойля, крекинга, каталитического риформинга и другие технологические комплексы.

Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Эта продукция, в частности, используется для обеспечения потребностей российского военно-промышленного комплекса и Вооружённых сил РФ.

Что известно о ночной атаке

В ночь на 6 сентября дроны атаковали Рязанскую и Ростовскую области России. В Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, среди них двое детей. Одного из мальчиков госпитализировали.

В Советском районе города повреждены два многоквартирных дома, жильцов которых эвакуировали. Повреждения также зафиксированы в Ленинском районе Ростова и в других населённых пунктах области.

Из-за падения обломков беспилотника был поврежден локомотив поезда, в результате чего семь поездов задержались примерно на три часа. В Ростове-на-Дону на ряде улиц ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Рязанской области обломки дронов повредили жилые дома, а на одном из предприятий возник пожар.

Местные Telegram-каналы также публиковали фото и видео последствий атаки, в частности кадры пожара в районе Рязанского НПЗ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Рязанский НПЗ уже останавливал работу после атаки украинских беспилотников. 29 июля предприятие прекратило переработку нефти из-за повреждений, полученных в результате удара.

Тогда российские власти заявили о якобы уничтожении 45 беспилотников над Рязанской областью.

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