Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина: США назвали решение "пощечиной" жертвам событий 7 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина, и призвал к демилитаризации ХАМАС. В США его позицию назвали пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года.

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Заявление о признании Палестины Макрон опубликовал на официальной странице в соцсети X. "Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает Государство Палестина", – написал он.

Детали заявления Макрона

Президент Франции анонсировал, что по поводу этого сделает "торжественное заявление" на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Свою позицию он обосновал тем, что приоритетом сейчас является прекращение войны в секторе Газа и спасение гражданских.

"Сегодня насущной необходимостью является прекращение войны в Газе и спасение гражданского населения. Мир возможен. Мы должны немедленно ввести прекращение огня, освободить всех заложников и предоставить масштабную гуманитарную помощь народу Газы", – говорится в заявлении.

Макрон добавил, что необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, а также безопасность и восстановление Газы.

"Наконец, мы должны построить Государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и обеспечить, чтобы, согласившись на его демилитаризацию и полностью признав Израиль, оно способствовало безопасности всех на Ближнем Востоке", – заявил французский лидер.

По его словам, альтернативы нет и "французы хотят мира на Ближнем Востоке".

Именно французы "вместе с израильтянами, палестинцами и нашими европейскими и международными партнерами" должны продемонстрировать, что это возможно, добавил Макрон.

"Учитывая обязательства, которые дал мне президент Палестинской автономии, я написал ему письмо, выразив свою решимость двигаться вперед. Доверие, ясность и преданность. Мы получим мир", – резюмировал политик.

Реакция Госдепа США

На заявление Макрона отреагировал государственный секретарь США Марко Рубио. Позицию лидера Фрации он назвал "пощечиной жертвам 7 октября".

По его словам, США "решительно отвергают" план Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН.

"Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАСа и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – написал Рубио в X.