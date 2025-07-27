Израиль возобновляет поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – ЦАХАЛ

В субботу вечером, 26 июля, Израиль возобновил сброс гуманитарной помощи в сектор Газа. Серию мероприятий, направленных на улучшение ситуации в анклаве, начали в соответствии с указаниями политического руководства и для "опровержения ложных утверждений о преднамеренном голодании в секторе Газа".

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Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. Там отметили, что операция по доставке гуманитарной помощи проводилась в координации с международными гуманитарными организациями и ЦАХАЛ под руководством COGAT и ВВС Израиля.

Эта поставка включала семь поддонов с гуманитарной помощью, содержащих муку, сахар и консервы, которые были предоставлены международными организациями.

Кроме того, было решено создать специальные гуманитарные коридоры для безопасного передвижения конвоев ООН, доставляющих населению продукты питания и лекарства.

"ЦАХАЛ готов к введению гуманитарных пауз в густонаселенных районах и будет продолжать операции по ликвидации террористической инфраструктуры и устранения террористов в районах своей деятельности", – сказано в сообщении.

Также через COGAT и в координации с Израильской электрической корпорацией была подключена линия электропередачи от Израиля к опреснительной установке. Ожидается, что это обеспечит примерно 20 000 кубических метров воды в день, что на 2000 кубических метров больше, чем поставлялось до сих пор для примерно 900 000 жителей этого района.

"В секторе Газа нет голода; это является неправдивой кампанией, которую продвигает ХАМАС. Ответственность за распределение продовольствия среди населения Газы лежит на ООН и международных организациях по оказанию помощи. Поэтому ожидается, что ООН и международные организации улучшат эффективность распределения помощи и обеспечат, чтобы помощь не попадала к ХАМАС", – заявили в ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Армия обороны Израиля впервые готовится начать наземную операцию в районе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, где ХАМАС может удерживать заложников. Уже отдан приказ об эвакуации палестинцев, боевики же угрожают казнить пленных в случае приближения ЦАХАЛа.

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