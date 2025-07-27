"Не стоит на повестке дня": Мерц заявил, что Германия не будет спешить с признанием Палестины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас Берлин не планирует признавать Палестинское государство. В то же время он призвал Израиль обеспечить немедленное прекращение огня в Секторе Газа и оказать гуманитарную помощь местным жителям.

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Об этом Мерц сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил представитель федерального правительства Штефан Корнелиус. По словам немецкого канцлера, признание палестинской государственности пока не стоит на повестке дня, поскольку Берлин рассматривает это как завершающий этап реализации решения о создании двух государств.

"Признание палестинской государственности пока не стоит на повестке дня в Берлине. Немецкое правительство продолжает рассматривать это как один из последних шагов к реализации решения о создании двух государств", – передал Корнелиус слова Мерца.

Мерц выразил серьезную обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и призвал израильские власти принять все возможные меры для достижения немедленного прекращения огня. Также он отметил важность срочнойдоставки помощи гражданскому населению, которое страдает от голода и недостатка медицинской поддержки.

В федеральном правительстве Германии ожидают конкретные и существенные шаги в ответ на предыдущие инициативы Израиля. "За мерами, объявленными правительством Израиля, теперь должны быть быстро приняты существенные дальнейшие шаги", — говорится в заявлении.

При этом Берлин продолжит следить за ситуацией и согласовывать позицию с партнерами по Европейскому Союзу, США и арабскими странами. Правительство Германии изучает варианты, как в ближайшие дни способствовать улучшению гуманитарной ситуации.

При этом Корнелиус напомнил, что Берлин не сомневается в том, что боевые действия в Газе были спровоцированы нападением ХАМАС 7 октября 2023 года.

Что предшествовало

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Государство Палестина. "Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает Государство Палестина", – отметил Макрон. Свою позицию он обосновал тем, что приоритетом сейчас является прекращение войны в секторе Газа и спасение гражданских.

В Великобритании вслед за Францией заявили о необходимости признания Палестинского государства. Это должно стать частью плана обеспечения устойчивой и длительной безопасности как для палестинцев, так и для израильтян, считает глава британского правительства Кир Стармер. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается тревожной: там наблюдается гуманитарная катастрофа и не утихает насилие.

Зато в США позицию Макрона решительно отвергают и назвали ее пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года.

"Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАСа и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал планы Макрона признать Палестину как государство, поскольку эти намерения "не имеют веса".

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июля в Израиле заявили, что готовятся впервые начать наземную операцию в центральной части Газы, где ХАМАС может удерживать заложников, захваченных во время теракта боевиков 7 октября 2023 года. ЦАХАЛ призвал жителей этого региона Палестины "немедленно" эвакуироваться на юг.

23 июля парламент Израиля поддержал аннексию Западного берега реки Иордан. Предложение депутатов от Религиозной сионистской партии описывает Иудею, Самарию и долину реки Иордан как "неотъемлемую часть исторической родины еврейского народа".

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