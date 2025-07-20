Израиль впервые собирается начать наземную операцию в центральной части сектора Газа: что происходит

Армия обороны Израиля впервые готовится начать наземную операцию в районе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, где ХАМАС может удерживать заложников. Уже отдан приказ об эвакуации палестинцев, боевики же угрожают казнить пленных в случае приближения ЦАХАЛ.

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"Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить возможности противника и террористическую инфраструктуру в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала", – сообщил представитель армии Израиля полковник Авихай Адраи в соцсети X.

На видео: взрывы на севере Газы в ночь на 20 июля

В целях безопасности он призвал немедленно эвакуироваться на юг, в направлении Маваси, где уже находятся сотни тысяч палестинцев.

Также Адраи обнародовал срочное предупреждение для всех, кто вернулся или намерен вернуться в районы Бейт-Лахия, Джабалия, Бейт-Ханун, Шуджайя, Дарадж, Старый город, Аль-Туффа, Аль-Зейтун и их окрестностей.

"Упомянутые районы являются опасными зонами боевых действий! Армия обороны Израиля действует в этих районах с очень большими силами. Ради вашей безопасности передвижение по этим зонам запрещено. Тот, кто предупреждает, прощен", – заявил он.

Как пишет The Times of Israel, впервые с начала войны с ХАМАС Израиль объявляет об эвакуации в Дейр-эль-Балах – одном из немногих мест в Секторе Газы, где ранее не действовали войска из-за опасений, что именно там боевики удерживают израильских заложников.

В то же время ЦАХАЛ наносил авиаудары по городу. ХАМАС пообещал казнить пленных в случае приближения израильской армии.

Армия обороны Израиля избегает наземных операций в районах, где, по ее мнению, ХАМАС удерживает заложников, чтобы не подвергать их опасности.

"Может ли кто-нибудь пообещать нам, что это решение не будет стоить нам жизни наших близких?" – говорится в заявлении Форума семей заложников и пропавших без вести после объявления решения.

Из-за относительно спокойной ситуации в районе Дейр-эль-Балаха беженцы из других частей Газы нашли там убежище и большинство зданий сохранилось.

В Дейр-эль-Балахе во время перемирия в феврале ХАМАС освободил трех израильских заложников – Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен Ами.

По оценкам Армии обороны Израиля, по состоянию на май, в центральной части Газы проживает около 350 тыс. палестинцев.

Сколько из них находится в недавно эвакуированной зоне, пока неизвестно.

Воздушные атаки по Газе продолжаются

О расширении в Дейр-эль-Балахе было объявлено на фоне продолжения боев в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

Ночью Армия обороны Израиля разрушила инфраструктуру ХАМАС в Бейт-Хануне на севере Газы.

Видео из израильского пограничного поселения Нетив-ха-Асара показало, что в районе сразу после трех часов ночи прогремели мощные взрывы.

Также в воскресенье в ЦАХАЛ заявили, что в ходе недавних операций было уничтожено 2,7 км туннелей. По данным военных, глубина подземных ходов составляла около 20 метров, и они были разрушены саперами.

В субботу военные Израиля сообщили, что за предыдущий день ВВС нанесли удары по примерно 90 целям в секторе Газа, включая здания, используемые террористами, и туннели. В тот же день два резервных сапера получили тяжелые ранения вследствие взрыва придорожной бомбы на юге анклава.

Минздрав Газы, контролируемый ХАМАС, сообщил в субботу, что за последние 48 часов погибли 98 палестинцев и 511 получили ранения. Вследствие одного из ударов погиб глава полиции, контролируемой ХАМАС, в Нусейрате (центральная часть Газы) и 11 членов его семьи.

Сообщается о десятках погибших вблизи пунктов раздачи гуманитарной помощи. Израильские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по подозреваемым, которые приблизились к их солдатам после того, как те проигнорировали призывы остановиться, примерно в километре от пункта раздачи гуманитарной помощи, который в тот момент не работал.

Фонд помощи Газе, поддерживаемый США, который управляет пунктом раздачи гуманитарной помощи, заявил, что в субботу там не было зафиксировано никаких инцидентов или жертв, и что он неоднократно предупреждал людей не посещать пункты раздачи в темное время суток.

Число потерь Израиля в наземном наступлении против ХАМАС в секторе Газа и в военных операциях вдоль границы с сектором достигло 454 человек.

Палестинский минздрав, контролируемый ХАМАС, утверждает, что в секторе Газа погибли или считаются погибшими более 58 тыс. человек, хотя точное число невозможно проверить, и данные не различают мирных жителей и боевиков.

Израиль заявляет, что по состоянию на январь в боях погибло около 20 тыс. боевиков, а еще 1600 террористов были убиты на территории страны во время наступления 7 октября.

Израиль заявил, что стремится свести к минимуму жертвы среди мирного населения, и подчеркнул, что ХАМАС использует мирных жителей Газы в качестве живого щита, ведя боевые действия из гражданских районов, включая дома, больницы, школы и мечети.

В субботу вечером тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве, требуя освобождения оставшихся заложников в Газе. Среди них были освобожденные заложники и их родные.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, после предложенного 60-дневного прекращения огня, которое обсуждалось в Катаре, Израиль решил возобновить войну против ХАМАС в секторе Газа. Целью остается полная ликвидация террористической угрозы.

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