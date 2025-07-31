Государство Палестина готовы признать уже 15 стран: кто присоединился к Франции

В Нью-Йорке, Соединенные Штаты, министры иностранных дел сразу 15 стран подписали совместную декларацию, в которой объявили о намерении признать Палестину в качестве независимого государства. В частности, документ подписали Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

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Декларация была создана по результатам конференции ООН под председательством Франции и Саудовской Аравии. Об этом сообщил Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, страны-инициатора документа.

"Мы выражаем наше желание признать государство Палестина и приглашаем тех, кто еще не сделал этого, присоединиться к нам", – отметил француз.

Как сказано в декларации, вышеперечисленные страны "подтверждают свою непоколебимую приверженность видению двухгосударственного урегулирования, где два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ".

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать Палестину. Его заявление вызвало критику со стороны США и Израиля. А впоследствии и премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна готова признать Палестину – но при условии, если Израиль не положит конец "ужасной ситуации" в секторе Газа и не обязуется придерживаться долгосрочного устойчивого мира.

Франция, как и другие подписанты декларации, в документе никаких условий ни Израилю, ни террористам ХАМС не выдвигали.

Но во время конференции ООН семнадцать стран, а также Евросоюз и Лига арабских государств присоединились к призывам Британии в адрес ХАМАС разоружиться и прекратить свое правление в секторе Газа.

О чем речь

Палестинский анклав, как и часть других земель Османской империи после Первой мировой войны находился под управлением Великобритании. Но в 1947 году Генассамблея ООН объявила о плане раздела территории на два независимых государства – соответственно Израиль и Палестину.

Арабские страны рядом отказались принять план ООН и в 1948 году армии Ливана, Сирии, Саудовской Аравии, Трансиордании, Ирака и Египта вторглись на территорию, отведенную Израилю. Однако Израиль не только победил нападающих, но и аннексировал Западный Иерусалим и около половины земель, выделенных под Палестину.

В 1967 году израильтяне во время Шестидневной войны также аннексировали Восточный Иерусалим и остальные палестинские территории, оставив для палестинцев небольшой анклав в секторе Газа.

По состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

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