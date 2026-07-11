Сенатор США Линдси Грэм посетил производство дронов Vampire, Shrike и P1-SUN и высоко оценил важность технологий SkyFall

В рамках своего визита в Украину сенатор США Линдси Грэм посетил один из производственных объектов украинской технологическо-оборонной компании SkyFall.

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Сенатор ознакомился с процессами разработки и производства тяжёлых дронов-бомбардировщиков Vampire, известных также как "Баба Яга", FPV-дронов Shrike различных модификаций и перехватчиков "шахидов" — P1-SUN.

Команда SkyFall также представила новые технологические решения, которые в скором времени появятся на поле боя. Отдельно сенатору были продемонстрированы возможности Академии SkyFall, которая занимается подготовкой пилотов, техников и инструкторов для работы с беспилотными системами.

Стороны обсудили перспективы украинско-американского взаимодействия в сфере оборонных инноваций и возможные направления технологического партнерства.

Комментируя журналистам итоги визита в Украину, Линдси Грэм высоко оценил уровень украинских беспилотных технологий. По его словам, для Соединённых Штатов было бы "огромной ошибкой" не развивать сотрудничество с Украиной в этой сфере.

"Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помогать нам, потому что мы были готовы поддерживать Украину в самые тяжелые времена. Сегодня я посетил ультрасовременное предприятие, которое обладает огромными мощностями и производит технологии, гораздо более передовые, чем у кого-либо на планете. Ведь необходимость — это "мать" всех изобретений", — отметил сенатор.

О SkyFall

SkyFall — украинская технологическо-оборонная компания, объединяющая крупный R&D-центр, масштабируемые производственные линии и сертифицированную Академию SkyFall для обучения пилотов, инструкторов и техников.

SkyFall разрабатывает и производит легендарный дрон Vampire — бомбардировщик, который враг прозвал "Баба Яга" и который стал основой беспилотных сил украинской армии. Компания также выпускает FPV-дроны Shrike, перехватчики "Шахедов" P1-SUN, системы связи и компоненты — высокотехнологичные инженерные решения, которые эффективно работают на фронте. Благодаря дронам SkyFall украинские защитники уже уничтожили личный состав и технику противника на десятки миллиардов долларов.