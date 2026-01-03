'Разговаривать нет смысла': верховный лидер Ирана призвал 'поставить на место' протестующих

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в субботу, 3 января, призвал власти не просто противостоять продолжающимся по всей стране демонстрациям, а подавить их. Ссылаясь на "поддержку народа", он пообещал "поставить врага на колени".

Врагом в данном случае аятолла называет лиц, которые якобы подстрекают людей на беспорядки. По мнению Хаменеи, между протестами и беспорядками есть разница, сообщает Iran International.

Разговаривать нет смысла

"Протест является законным, но протест отличается от беспорядков. Мы разговариваем с протестующими, но разговаривать с участниками беспорядков нет смысла. Участников беспорядков нужно поставить на место", – заявил верховный лидер Ирана.

На беспорядки жителей Ирана, по словам аятоллы, подстрекают и "некоторые лица из-за рубежа", и "внутренний враг". Последний, как утверждает Хаменеи, "прячется за спинами торговцев, чтобы скандировать лозунги против исламской республики".

"То, что некоторые люди с различными титулами и именами приходят с целью разрушения и создания опасности, а позиционируют себя защитниками здоровых и революционных торговцев, и используют их протесты для возникновения беспорядков, является неприемлемым. Но мы не отступим перед врагом. Опираясь на бога и имея уверенность в поддержке народа, мы поставим врага на колени", – считает он.

Что происходит в Иране

Упомянутые аятоллой "здоровые и революционные торговцы" являются первыми протестующими, которые массово вышли на демонстрации в конце прошлого года. Но нынешняя ситуация характеризуется высокой интенсивностью столкновений и быстрой политизацией требований. Протесты начались как реакция на падение курса иранского риала и соответствующее ухудшение жизни, но быстро переросли в антиправительственные выступления.

На видео ниже можно увидеть, как протестующий срывает тюрбан с головы священнослужителя и размахивает им в воздухе и скандирует: "танки, пушки, священники должны исчезнуть". Это произошло в пятницу вечером в Куме.

Иранская ассоциация профессиональных учителей официально обратилась к военным, полиции и "силам безопасности" страны с заявлением, призывая их не подавлять протесты, потому что "выступать против народа – это выступать против собственного будущего и будущего детей". Такое заявление педагогов вызвано тем, что к протестующим присоединилось много молодежи.

Реакция на протесты

Отметим, что лидер иранской оппозиции Реза Пахлави поддержал массовые акции протеста в стране и призвал людей продолжать сопротивляться нынешней диктатуре. Политик также призвал к захвату Тегерана и других крупных городов – по его убеждению сейчас настало подходящее время, чтобы свергнуть власть и отстроить Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп предупредил власти Ирана о возможном вмешательстве в случае насильственных действий против мирных демонстрантов.

