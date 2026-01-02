'Мы готовы к действиям': Трамп пригрозил Ирану вмешательством США в случае насильственных действий в отношении протестующих

Президент США Дональд Трамп предупредил власти Ирана о возможном вмешательстве в случае насильственных действий против мирных демонстрантов. Протесты в Иране вспыхнули после обвала национальной валюты и распространились на несколько городов.

В заметке в собственной соцсети Truth Social американский президент заявил, что США готовы защищать мирных протестующих. Его заявление появилось на фоне крупнейших демонстраций в стране с 2022 года.

"Если Иран, как обычно, откроет огонь и жестоко убьет мирных протестующих, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям", – говорится в заметке Трампа.

Протесты в Иране: что известно

По информации ВВС, самые массовые с 2022 года протесты в Иране начались среди владельцев магазинов в Тегеране, столице страны. Предприниматели возмущены падением стоимости национальной валюты относительно доллара США. Ко вторнику, 30 декабря, демонстрации распространились и на другие города, а к протестам присоединились студенты.

В среду во время протестов в городе Кухдашт, провинция Лорестан, погиб 21-летний член полувоенной организации Басидж Амир Хессам Ходаяри Фард. 13 полицейских и членов Басидж получили ранения, сообщают государственные СМИ. Агентство Tasnim сообщило об аресте 20 протестующих в тот же день.

Протесты также состоялись в южной провинции Фарс и западной Гамадан. В городе Фаса демонстранты пытались прорваться к зданию местного правительства, из-за этого ранения получили 3 правоохранителей. Также известно, что задержали 4 активиста. Видео, распространенные в соцсетях и подтвержденные BBC, показывают использование силовиками слезоточивого газа и стрельбу по демонстрантам.

Чтобы сдержать протесты, 31 декабря власти Тегерана объявили банковский и государственный выходной, закрыли школы, университеты и другие учреждения. Правительство заявило, что это связано с экономией энергии из-за холодной погоды, однако иранцы восприняли это как попытку ограничить демонстрации.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов выслушать "легитимные требования" протестующих. В то же время генеральный прокурор Мохаммад Моваеди-Азад пообещал решительный ответ на любые попытки "создать нестабильность".

