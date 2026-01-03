Лидер оппозиции призвал к захвату Тегерана и других городов: страна обратилась в ООН из-за заявлений Трампа

Лидер иранской оппозиции Реза Пахлави поддержал массовые акции протеста в стране и призвал людей продолжать оказывать сопротивление нынешней диктатуре. Политик также призвал к захвату Тегерана и других больших городов.

Пахлави подчеркнул, что сейчас настало подходящее время, чтобы свергнуть власть и отстроить Иран. Об этом лидер иранской оппозиции заявил в социальной сети Х.

Оппозиция призывает свергнуть режим Аятолла

По словам Пахлави, режим Исламской Республики пытается предотвратить формирование акций протестов в Тегеране, потому что хорошо знает, что захвати улиц Тегерана и других крупных городов серьезно ускорит падение режима.

"Чтобы преодолеть репрессии режима, у нас есть единственный путь: одновременное массовое присутствие людей по всему городу и одновременно создание пробок на ключевых магистралях и главных дорогах. Чтобы достичь этого, мы должны сначала преодолеть свой страх и понять, что, если мы выйдем на улицы, режим быстро потеряет способность и желание подавлять нас", – заявил политик.

Оппозиционер призвал жителей Ирана организовываться в небольшие группы и выходить на улицы, чтобы фактически парализовать жизнедеятельность городов. Пахлави уверен, что, когда образуется миллионная волна протестов, репрессивные силы режима не смогут устоять.

"Захвати улиц Тегерана и больших городов миллионами людей является жизненно важным шагом, дополняющим мужество людей, смело противостоявших репрессивным силам в меньших городах", – заявил Пахлави.

Тегеран пожаловался в ООН на Трампа

Посол и представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что его страна направила письмо Организации Объединенных Наций в ответ на заявления и недавние угрозы американского президента Дональда Трампа.

В письме Генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности ООН режим Аятолла осуждает заявления Трампа и подчеркивает "неотъемлемое право Ирана на защиту своего суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности, а также защиту своего народа".

"Иран будет решительно и соответственно реализовать свои права. Соединенные Штаты Америки несут полную ответственность за любые последствия этих незаконных угроз и любое дальнейшее обострение напряженности", – говорится в заявлении.

В свою очередь лидер иранской оппозиции поблагодарил Трампа за твердое лидерство и поддержку иранцев, которые вышли на протест. Пахлави отметил, что угрозы американского президента в адрес действующего режима придают народу Ирана еще больше сил и надежды на то, что, наконец, президент Соединенных Штатов твердо стоит на их стороне.

Также политик отметил, что он будет стремиться к восстановлению тех отношений между Ираном и Америкой, которые когда-то принесли мир и процветание на Ближний Восток. Пахлави заверил, что у него есть план стабильного перехода для Ирана и поддержка народа, чтобы осуществить свержение нынешнего режима.

Что предшествовало

В январе 2026 года Иран охватила новая волна массовых протестов, которые уже называют крупнейшими со времен событий 2022 года (после смерти Махсы Амини, девушки курдского происхождения, чей арест в Тегеране за противодействие обязательному ношению хиджаба и последующая смерть под стражей в полиции вызвали волну протестов по всему Ирану).

Нынешняя ситуация характеризуется высокой интенсивностью столкновений и быстрой политизацией требований. Протесты начались как реакция на критическое ухудшение жизни, но быстро переросли в антиправительственные выступления.

Иранский риал достиг исторического минимума (около 1,45 млн риалов за 1 доллар США). Официальный уровень инфляции превысил 40%, а цены на продукты питания выросли более чем на 60%. Торговцы на базарах в Тегеране первыми начали забастовки, опасаясь банкротства из-за нестабильности курса.

Демонстранты выступают против коррупции, авторитаризма и религиозной теократии. Популярные лозунги: "Смерть диктатору" и призывы к свержению верховного лидера Али Хаменеи.

Протесты вспыхнули 28 декабря в Тегеране среди владельцев магазинов и студентов. Акции распространились на 22 провинции (из 31). Крупные очаги зафиксированы в Исфахане, Ширазе, Мешхеде, Хамадане и сельских районах.

Силовой ответ режима последовал моментально. Власти применили слезоточивый газ и боевые патроны. Сообщается о штурмах административных зданий и поджогах объектов сил "Басидж". По состоянию на 3 января подтверждена гибель минимум 10 человек (среди которых есть как протестующие, так и силовики). Сотни человек задержаны.

