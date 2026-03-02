'Прорабатываем все возможные сценарии': Сибига рассказал о действиях МИД для поддержки украинцев на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел делает все возможные действия для поддержки своих граждан на Ближнем Востоке. Сейчас дипломатическим учреждением прорабатываются все возможные сценарии развития событий.

Видео дня

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига. Он отметил, что украинская дипломатия активно отслеживает развитие событий на Ближнем Востоке после обострения ситуации безопасности вокруг Ирана.

"Самое важное для нас – безопасность наших граждан. По поручению президента Украины МИД работает над обеспечением эффективной консульской помощи гражданам Украины. Сейчас в регионе находится около 250 тысяч украинцев", – отметил Сибига.

Министр заявил, что консульская служба МИД находится в постоянном контакте с гражданами Украины, а посольства взаимодействуют с местными службами, органами власти стран пребывания и европейскими партнерами.

"По состоянию на сейчас, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью. Знаем о проблемах с вылетом в тех странах, где закрыто небо. Во всех ситуациях посольства на связи с гражданами, предоставляют необходимые консультации", – отметил он.

По словам Андрея Сибиги, МИД в сотрудничестве с европейскими партнерами уже удалось переместить часть граждан по суше в безопасные места, в частности в Египет.

Министр сообщил, что по состоянию на утро 2 марта на круглосуточную "горячую линию" МИД поступило около трех десятков обращений, что не является значительным количеством и преимущественно касаются отсрочки рейсов.

"Анализируем развитие событий и прорабатываем все возможные сценарии реагирования, включая эвакуацию, с целью обеспечения безопасности граждан Украины", – заявил дипломат.

Кроме того, глава МИД призвал украинцев, которые находятся в странах региона, соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сообщениями украинских дипломатических учреждений и местных органов власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока, где сейчас идут боевые действия. Соответствующие обращения от людей зафиксированы, и украинская сторона будет на них реагировать.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!