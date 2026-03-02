'Обращение есть': Зеленский ответил, планирует ли Украина эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока

Украина планирует эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока, где сейчас идут боевые действия. Соответствующие обращения от людей зафиксированы, и украинская сторона будет на них реагировать.

Об этом заявил Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов. По его словам, всеми вопросами занимаются министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава ГУР Олег Иващенко.

"Вчера был доклад Сибиги и сегодня утром был второй его доклад, а также Иващенко, руководитель главного управления разведки. Министерство иностранных дел занимается этим, помогают людям и на все обращения будем реагировать", – сообщил президент.

Что предшествовало

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

