'Принял одностороннее решение': Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Причиной, по словам американского чиновника, стало "одностороннее решение" Франции о признании Палестинского государства.

Этот шаг официального Парижа Рубио трактовал как "вознаграждение" для ХАМАС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Eternal Word Television Network.

Что известно

По словам Рубио, переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня были сорваны именно в тот день, когда Макрон объявил об одностороннем решении о признании Палестинского государства. Мол, этим Париж мотивировал боевиков выйти из переговоров.

"Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: "Давайте не будем заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу", – заявил госсекретарь США.

Решение Макрона, добавил Рубио, стало катализатором к похожим заявлениям от других стран, которые подтвердили готовность признать Палестинское государство в случае, если до сентября соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Что предшествовало

24 июля Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина. В США это решение резко раскритиковали, назвав его "пощечиной" жертвам событий 7 октября 2023 года.

Вслед за Францией о необходимости признания Палестины заговорили и в Великобритании, с заявлением о том, что такой шаг необходим для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке выступил премьер-министр страны Кир Стармер. Он добавил, что Британия признает Палестину, если Израиль не изменит курс в секторе Газа: речь идет и о препятствовании поставкам на эту территорию гуманитарной помощи, и о намерениях Израиля аннексировать Газу (слухи о том, что израильское правительство обсуждает такой сценарий, циркулировали еще до заявления Макрона).

О готовности признать Палестинское государство также заявили в Канаде, Австралии, Ирландии, Испании. А вот федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Берлин не будет спешить с признанием Палестины: такой вопрос пока не стоит на повестке дня страны.

В конце концов 8 августа стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, а Кабинет безопасности Израиля одобрил план. На это решение многие страны мира отреагировали с осуждением, предостерегая: реализация Израилем замысла "приведет к еще большему кровопролитию".

Как сообщал OBOZ.UA, США не планируют признавать Палестинское государство. Вице-президент страны Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон стремится достичь в секторе Газа двух целей: уничтожение ХАМАС и решение сложившегося там гуманитарного кризиса.

