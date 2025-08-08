США не имеют планов признавать Палестинское государство: Вэнс озвучил две цели Трампа в секторе Газа

Соединенные Штаты Америки не намерены признавать Палестинское государство. Зато в Белом доме поддерживают уничтожение ХАМАС и решение гуманитарного кризиса, сложившегося в секторе Газа.

Как пишет Sky News, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя недавнее решение Великобритании пойти на такой шаг. Он отметил, что признание государства Палестина – один из вопросов, который еще будет обсуждаться.

"Очевидно, что Великобритания примет свое решение, у нас нет планов признавать Палестинское государство. Я не знаю, что будет означать действительно признать государство Палестина, учитывая отсутствие там функционального правительства", – заявил Вэнс.

Также чиновник определяет две цели президента США Дональда Трампа:

1. Уничтожение ХАМАС. "Мы хотим сделать так, чтобы ХАМАС больше никогда не мог нападать на мирных израильтян, и мы считаем, что это должно произойти через уничтожение ХАМАС", – добавил Вэнс.

2. Вопрос гуманитарного кризиса в Газе. "Во-вторых, президент был очень тронут этими ужасными кадрами гуманитарного кризиса в Газе. Мы хотим убедиться, что решим эту проблему, очевидно, что это нелегкая проблема, иначе она уже была бы решена", – отметил он.

Вэнс предполагает, что США могут иметь разногласия относительно того, как именно достичь цели.

Что предшествовало

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Государство Палестина. Свою позицию он обосновал тем, что приоритетом сейчас является прекращение войны в секторе Газа и спасение гражданских.

В Великобритании вслед за Францией заявили о необходимости признания Палестинского государства. Это должно стать частью плана обеспечения устойчивой и длительной безопасности как для палестинцев, так и для израильтян, считает глава британского правительства Кир Стармер. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается тревожной: там наблюдается гуманитарная катастрофа и не утихает насилие.

Зато в США позицию Макрона решительно отвергают и назвали ее пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года. "Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАСа и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал планы Макрона признать Палестину как государство, поскольку эти намерения "не имеют веса".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас Берлин не планирует признавать Палестинское государство. В то же время он призвал Израиль обеспечить немедленное прекращение огня в Секторе Газа и оказать гуманитарную помощь местным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы. По его словам, речь не идет о долгосрочной оккупации анклава в Палестине – Израиль лишь хочет уничтожить террористов ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

