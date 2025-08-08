'Это будет гарантировать нашу безопасность': Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под контроль всю территорию сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил текущие планы израильских военных взять под контроль весь сектор Газа. Однако он отметил, что речи о долгосрочной оккупации палестинского анклава нет – Израиль лишь хочет уничтожить в Газе террористическую группировку ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

В частности, по словам Нетаньяху, Израиль планирует "создать периметр безопасности" в секторе Газа. Об этом израильский премьер рассказал в комментарии американскому вещателю Fox News.

У гражданского населения палестинского анклава, как, впрочем, и у Израиля, "есть единственный способ иметь другое будущее — это избавиться от неонацистской армии ХАМАС, потому что это монстры", отметил он.

"Мы должны это сделать, чтобы гарантировать нашу безопасность – устранить оттуда ХАМАС, освободить население Газа и передать власть гражданскому управлению, которое не является террористической группировкой и не выступает за уничтожение Израиля", – сказал Нетаньяху.

Израильский премьер отказался конкретизировать, в какие сроки планируется "полная зачистка территории" от ХАМАС, но отдельно подчеркнул, что это не будет оккупацией.

"Мы хотим передать сектор Газы арабским силам, которые будут управлять территорией анклава должным образом – то есть, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь. А это невозможно с ХАМАСом", – уточнил он.

Что предшествовало

Недавно стало известно, что Нетаньяху проводит закрытые совещания с министрами, на которых давит на несогласных с вышеупомянутыми планами взять под контроль всю территорию сектора Газы. В числе таких несогласных – военные (хотя и не все). Однако если начальник штаба Армии обороны Израиля выступит против, "он должен уйти в отставку", требует израильский премьер.

Сейчас израильские войска контролируют примерно 75% сектора Газа. Новый план предусматривает оккупацию остальной части анклава, что будет означать фактический полный контроль над сектором. В то же время в Армии обороны Израиля выступают против таких планов, потому что очистка всего анклава от ХАМАС "может длиться годами".

Как сообщал OBOZ.UA, после предложенного 60-дневного прекращения огня, которое все еще обсуждается в Дохе (Катар), Израиль возобновит войну против ХАМАС в секторе Газа. Целью Иерусалима остается полная ликвидация террористической угрозы.

