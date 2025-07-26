Стармер вслед за Макроном заявил о необходимости признания Палестины

В Великобритании вслед за Францией заявили о необходимости признания Палестинского государства. Это должно стать частью плана обеспечения устойчивой и длительной безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.

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Такое заявление сделал глава британского правительства Кир Стармер. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается тревожной: там наблюдается гуманитарная катастрофа и не утихает насилие.

Что известно

В заявлении, обнародованном в пятницу, 25 июля, на сайте правительства Великобритании, Стармер отметил продолжение в Газе "ужасных событий".

"Ужасные события в Газе не прекращаются. Длительное удерживание заложников, голод и отказ в гуманитарной помощи палестинскому народу, рост насилия со стороны экстремистских групп поселенцев и непропорциональная эскалация военных действий Израиля в Газе – все это невозможно оправдать. Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над поиском пути к установлению мира в регионе, сосредотачиваясь на практических решениях, которые реально изменят жизнь тех, кто страдает в этой войне", – заявил глава британского правительства.

По его словам, международное сообщество должно определить конкретные шаги, необходимые для установления крайне необходимого прекращения огня и его дальнейшего превращения в длительный мир. И здесь, убежден Стармер, не обойтись без признания Палестины полноценным государством.

"Признание палестинского государства должно быть одним из таких шагов. Я недвусмысленно заявляю об этом. Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к сосуществованию двух государств и длительной безопасности для палестинцев и израильтян. Это путь к тому, чтобы сделать его максимально полезным инструментом для улучшения жизни тех, кто страдает – что, конечно, всегда будет нашей конечной целью", – говорится в заявлении.

В то же время 26 июля издание Guardian сообщило, что часть британских министров, а также треть депутатов британского парламента призвали Стармера признать независимость Палестины.

"Хотя мы понимаем, что Великобритания не имеет возможности обеспечить свободу и независимость Палестины, признание со стороны Великобритании имело бы значительный эффект ввиду наших исторических связей и членства в Совете Безопасности ООН", — говорится в обращении.

Также на правительственном сайте Великобритании в тот же день было опубликовано совместное заявление лидеров группы Е3, объединившей Великобританию, Германию и Францию.

В нем лидеры трех государств призвали к немедленному прекращению огня, безусловному освобождению всех заложников, которых с 7 октября 2023 года удерживает ХАМАС, а также обязательному разоружению этой организации и устранению ее от любого влияния на Газу в будущем.

В то же время лидеры Е3 отметили необходимость немедленно положить конец гуманитарной катастрофе в Газе.

"Самые базовые потребности гражданского населения, включая доступ к воде и пище, должны быть удовлетворены без дальнейших проволочек. Прекращение предоставления необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению является неприемлемым. Мы призываем правительство Израиля немедленно снять ограничения на поток помощи и срочно позволить ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою работу с целью принятия мер против голода. Израиль должен выполнять свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", – говорится в совместном заявлении.

Лидеры трех государств Европы также осудили действия Израиля из-за заявлений Иерусалима о намерениях аннексировать территории Западного берега.

"Мы решительно выступаем против всех попыток навязать израильский суверенитет над оккупированными палестинскими территориями. Угрозы аннексии, строительства поселений и акты насилия со стороны поселенцев против палестинцев подрывают перспективы согласованного решения о создании двух государств. Мы стремимся сотрудничать с нашими международными партнерами, в частности в Организации Объединенных Наций, для разработки конкретного и надежного плана для следующего этапа в Газе, который введет переходные механизмы управления и безопасности, а также обеспечит масштабное предоставление гуманитарной помощи. Это должно сопровождаться выводом израильских войск и устранением руководства ХАМАС как ключевыми шагами к согласованному решению о создании двух государств", – отмечается в заявлении.

Лидеры заверили, что готовы принять дальнейшие меры для поддержки немедленного прекращения огня и "политического процесса, который приведет к длительной безопасности и миру для израильтян, палестинцев и всего региона". Также они подчеркнули "приверженность поддержке дипломатических усилий Соединенных Штатов, Катара и Египта".

Что предшествовало

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна официально признает государство Палестина. На это заявление бурно отреагировали США: в Вашингтоне решение Макрона назвали "пощечиной" жертвам событий 7 октября 2023 года.

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