'Приведет к еще большему кровопролитию': как в мире отреагировали на решение Израиля взять под полный контроль сектор Газа

Решение Израиля захватить под свой контроль всю территорию сектора Газа осудили в ряде стран. Там призывают Иерусалим удержаться от эскалации, чтобы предотвратить еще большую гуманитарную катастрофу в Палестине и гибель людей.

Соответствующую позицию выразили в ООН, министерствах иностранных дел Австралии, Великобритании, Турции. В Германии решили прекратить экспорт оружия в Израиль, которое может быть использовано в секторе Газа.

Детали

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что "война в Газе должна прекратиться сейчас", передает BBC.

Он предостерег, что дальнейшая эскалация "приведет к еще более массовому принудительному перемещению, новым убийствам, невыносимым страданиям, бессмысленным разрушениям и зверским преступлениям".

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эскалацию конфликта со стороны Израиля "неправильной", "которая лишь приведет к большему кровопролитию" .

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Израиль "не идти по этому пути", заявив, что это "только усугубит гуманитарную катастрофу в Газе".

Министерство иностранных дел Турции призвало мир предотвратить реализацию плана Израиля, заявляя, что это решение, если оно будет реализовано, направлено на "насильственное вытеснение палестинцев с их собственной земли".

В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что надеется на немедленное прекращение огня в секторе Газа и освобождение израильских заложников.

Канцлер Фридрих Мерц в ответ на планы Израиля заявил, что Германия приостановит экспорт оружия в Израиль, которое может быть использовано в секторе Газа.

По его словам, "становится все труднее понять", как военный план Израиля поможет достичь законных целей.

"В этих обстоятельствах правительство Германии не разрешит какой-либо экспорт военной техники, которая может быть использована в секторе Газа, до дальнейшего уведомления", – сказал он.

Германия исторически была одним из крупнейших поставщиков оружия в Израиль.

Как отмечает Deutsche Welle, вопрос о приостановке немецкого экспорта оружия Израилю обсуждался на фоне обострения гуманитарной ситуации в секторе Газа. С соответствующим призывом к Мерцу обратились сотни деятелей культуры.

Что предшествовало

7 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы. По его словам, речь не идет о долгосрочной оккупации анклава в Палестине – Израиль лишь хочет уничтожить террористов ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

Сейчас Армия обороны Израиля контролирует 75% территории сектора Газа. Как пишет The Times of Israel, операция в городе Газа, вероятно, потребует массовой эвакуации на территории, где сейчас проживает около 800 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях израильские СМИ информировали, что ЦАХАЛ нашел и взорвал километровый тоннель ХАМАС в секторе Газа. Подземное сооружение было разрушено боевыми саперами во время недавних операций в районе Дарадж и Туффа.

